Tandis que l'Epic Games Store passe en mode Noël avec de gros jeux gratuits à récupérer chaque semaine, Steam continue sa tradition visant à offrir des jeux gratuits ou de permettre d'essayer des titres majeurs durant le weekend. L'offre qui nous intéresse va bientôt expirer, et il une petite pîqûre de rappel s'impose donc avant qu'elle n'arrive à son terme pou récupérer ou essayer les titres en lice pendant encore quelques heures.

Un jeu gratuit à ne pas ignorer avant qu'il ne le soit plus sur Steam

Commençons par un petit jeu gratuit indé qu'il serait dommage d'ignorer avant que l'offre n'expire et qu'il redevienne payant : Just Ignore Them, développé par Stranga Games, édité par GrabTheGames et sorti il 2017. Ce titre vous fait incarner un enfant de 8 ans tourmenté par des monstres qui apparaissent la nuit dans sa maison. Un jeu qui joue sur des peurs que l'on a tous eues enfants. Chaque choix que l'on fera aura des conséquences sur les événements et peuvent détruire ou sauver des vies. Just Ignore Them peut être récupéré gratuitement sur Steam aujourd'hui , le lundi 15 décembre 2025, jusqu'aux alentours de 19 h.

Un gros MMO offert gratuitement avant qu'il ne reparte dans le désert

Place ensuite au second jeu gratuit à récupérer actuellement sur Steam, et il est cette fois question d'un bien plus gros morceau : Black Desert Online, développé et édité par Pearl Abyss et sorti en 2017. Le titre vous propose des dizaines, voire des centaines d'heures d'exploration et de combat, ainsi qu'une multitude de classes disponibles parmi lesquelles on retrouve forcément les classiques guerrier, magicien et tank, mais aussi d'autres plus surprenantes comme la Valkyrie ou le Deadeye, expert en tir longue distance par exemple. Black Desert est donc gratuit sur Steam jusqu'au 18 décembre à 9 h, période durant laquelle vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque définitivement.

Un hack'n slash brutal et tout récent à essayer gratuitement pour une durée limitée

Dernier jeu gratuit de cette semaine sur Steam, mais cette fois disponible via une version d'essai pendant une durée limitée, il s'agit de Path of Exile 2, le tout dernier Diablo-like développé et édité par Grinding Gear Games et sorti en décembre 2024 en accès anticipé. Attention toutefois, il sera impossible d'en faire le tour dans cette version d'essai qui va bientôt arriver à expiration, tant il y a de choses à faire. Path of Exile 2 propose en effet déjà un contenu gargantuesque, de nombreux environnements à explorer et encore plus de boss à annihiler. Heureusement, toute votre avancée sera conservée en cas de passage à la caisse après la période de gratuité, ou lorsqu'il sortira en format free-to-play prochainement. Vous pouvez en tout cas profiter de Path of Exile 2 gratuitement sur Steam dès maintenant et ce jusqu'au 15 décembre 2025 vers 20 h.

