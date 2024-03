C'est bientôt la fin de la semaine et le début du week-end prolongé de Pâques. Une bonne occasion d'éviter le cruel lundi et de consommer plus que de raison des chocolats. Des sucreries que vous pourrez déguster en savourant les jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store ou ceux de Steam. Il y a quelques jours, il était possible d'essayer Midnight Ghost Hunt et Battlefield 2042. Aujourd'hui, ce sont pas moins de trois titres qui sont jouables gratuitement, et ils viennent juste de sortir.

Trois nouveaux gratuits sur Steam

Il y a généralement trois cas de figure lorsque Steam offre des jeux. Le plus souvent, ce sont des essais gratuits temporaires qui durent le temps d'un week-end. À d'autres moments, ces titres peuvent être gardés à vie, mais à la condition de le récupérer avant la date butoir. Enfin, il y a aussi les softs free to play qui, quoi qu'il arrive, seront toujours jouables gratuitement. Ce 26 mars 2024, Bandai Namco, ou plutôt sa filiale GYAAR Studio qui spécialisée dans les productions indépendantes, a justement sorti trois nouveaux jeux gratuits sur Steam. Et ils sont tous différents les uns des autres.

Nottolot

Nottolot est un jeu de piratage de robots où l'on incarne une petite boule robotique, Rolly, qui doit mettre à profit sa compétence de hacking pour contrôler des semblables dans le but de fuir son usine de fabrication. Rolly doit jouer la carte de la furtivité pour arriver à pirater les autres robots, tandis que ces derniers ont d'autres aptitudes. Grâce à eux, il sera possible de voler ou de grimper aux murs, entre autres, pour résoudre des puzzles et ainsi s'échapper. Un Portal-like (dans l'esprit) qui ne dit pas son nom ? C'est disponible sur Steam.

Doronko Wanko

Le deuxième jeu gratuit Steam de GYAAR Studio, c'est Doronko Wanko. Un jeu d'action improbable où vous contrôlez cette fois un Pomeranian. Un spitz nain bien portant, mignon, mais pas vraiment innocent. L'objectif avec ce loulou est de se salir avec de la boue, et de la répandre absolument partout dans la maison de sa maitresse. Plus il y a de boue dans chaque pièce, plus les dégâts sont élevés, ce qui fait grimper la facture. Et bien entendu, il faut que celle-ci soit la plus salée possible. Le chien peut même utiliser des accessoires comme un ventilateur ou un petit train pour l'aide à souiller chaque recoin de son foyer. C'est aussi sur Steam depuis le 26 mars 2024.

Boomeroad

Le troisième free to play Steam de la semaine est Boomeroad. Un jeu d'action-aventure où il faut l'on peut se laisser aller à glisser sur des « rails de boomerang », créés par vos soins, au milieu d'une ancienne ville flottante. Vous incarnez Boomy et la finalité est de réussir à atteindre la Tour Ancienne, en exploitant le pouvoir de votre mystérieux Boomberang. Des obstacles se dresseront sur votre route et votre dextérité sera mise à l'épreuve dans un mode Time Attack.