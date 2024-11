Les trois jeux gratuits Steam, dont un très apprécié et très bien noté, du week-end sont encore disponibles sur PC. Mais il faut faire vite puisque ça se termine aujourd'hui.

Comme d'habitude, les plateformes de distribution sur PC à l'image de Steam et de l'Epic Games Store permettent de télécharger constamment des jeux gratuits. Dans la majorité des cas, il est possible de les garder à vie dans sa bibliothèque, sauf en cas de changement imprévu du côté du développeur ou de l'éditeur. Très souvent, la boutique de Valve laisse également les utilisatrices et utilisateurs s'essayer à des versions complètes de jeux gratuitement. Une offre de trois titres est encore en cours, mais ça prend fin très bientôt.

Trois jeux gratuits sur Steam, c'est presque fini

Depuis vendredi, les PCistes peuvent récupérer trois jeux gratuits Steam, mais sans la possibilité de les stocker dans leur bibliothèque. En effet, une nouvelle fois, il s'agit plutôt d'un week-end d'essai de trois jours, qui se termine donc ce lundi 11 novembre. On ne sait pas à quelle heure ces versions seront désactivées, mais en général, ça intervient au cours de la matinée. C'est parfois arrivé que ce soit disponible jusqu'en début de soirée, mais il vaut mieux vous y intéresser dès ce matin pour être sûr. Attendez-vous à de la survie, du post-apo et de la stratégie avec ces essais gratuits Steam.

Icarus

Prêt(e)s pour une petite expérience PvE de survie en solo ou en co-op ? ICARUS du studio RocketWekz (Stationeers) vous propose d'explorer une planète terraformée, qui ressemble à la Terre, en tant que prospecteur. Comme souvent dans ce genre de productions, il faudra sonder les horizons, récolter des ressources, fabriquer de l'équipement et même chasser pour survivre. Un jeu plutôt bien noté avec 71% d'avis positifs sur 32 887 évaluations. C'est à télécharger sur Steam.

Age of Water

Après la survie d'ICARUS, vous allez pouvoir vivre une aventure aquatique avec Age of Water en prenant la tête d'un équipage dans un monde post-apo recouvert par les eaux. Toute ressemblance avec l'excellent Waterworld serait fortuite. Là encore, votre mission impliquera de dénicher des ressources pour construire votre bateau, l'améliorer et partir à la recherche d'artefacts qui vous rapporteront de l'argent. L'essai gratuit est disponible sur Steam.

Age of Wonders 4

Le dernier jeu à tester gratuitement sur Steam, c'est Age of Wonders 4. Le 4X stratégique et tactique de Triumph Studios qui a été chaleureusement accueilli sur la plateforme de Valve, mais aussi sur Metacritic. À vous la gestion de peuples et de factions pour créer l'empire dont vous avez toujours rêvé. Pour y jouer, rendez-vous sur Steam avant qu'il ne soit trop tard.

