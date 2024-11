Comme bien souvent, presque toutes les semaines, Steam propose son lot de jeux gratuits. Que ce soit des jeux à ajouter définitivement à sa bibliothèque, de nouveaux free-to-play ou des jeux gratuits pour une durée limitée. Cette semaine, ce sont trois jeux de cette dernière catégorie qui vous sont proposés, et on a de la chance, ils sont très bons et parfaits pour passer le temps ce week-end.

Si vous n’êtes pas en train de profiter de votre PS5 Pro et que vous ne savez pas à quoi jouer ce week-end sur votre PC, Steam a peut-être quelque chose à vous proposer. Pour cette fin de semaine, ce sont trois jeux qui sont jouables gratuitement durant quelques jours. Des jeux gratuits et faisables dans leur entièreté. Comme d’habitude vous pourrez même conserver vos fichiers de sauvegarde au cas où vous souhaitez prolonger l’aventure en passant à la caisse à la fin de la période de gratuité. Au menu de cette semaine, beaucoup de survie et pas mal de stratégie.

Trois excellents jeux gratuits sur Steam

Icarus, est l’un des derniers jeux de survie en monde ouvert à être sorti en 2021 sur Steam. Seul ou en coopération, on atterrit au beau milieu de nulle part, dans un environnement tout ce qu’il y a de plus hostile avec pour mission, de survivre et d’explorer le monde qui nous entoure. Évidemment, outre les créatures endémiques à la planète, la nature est également très dangereuse. Sur cette planète dont la terraformation a raté, les choses ont tendance à vite partir en sucette. Récoltez des matériaux, construisez vos abris et vos bases puis partez en orbite pour développer de nouvelles technologies. Icarus est gratuit jusqu'au 11 novembre au matin sur Steam.

Du post apocalyptique cette fois avec Age of Water. Cette fois-ci on est un peu plus proche du film Waterworld, que du jeu de survie traditionnel. Dans ce jeu, vous devrez survivre dans un monde couvert d’eau à bord d’un bateau à construire de vos mains. Voguez à travers les océans infinis, partez à l’abordage d’autres navires et récoltez toutes les ressources qu’il vous faut pour vivre. Très orienté action, le jeu a reçu des notes moyennes au global, mais la tendance se veut extrêmement positive dernièrement. Visiblement, le jeu a bien évolué. Vous pourrez profiter gratuitement d’Age of Water jusqu’au 11 novembre dans la matinée. Rendez-vous simplement sur sa page Steam.

Dernier jeu et pas des moindres, Age of Wonder 4. La célèbre licence de jeu de stratégie et de tactique est revenue il y a quelques années avec un nouvel épisode très bien reçu par la presse, mais aussi par les joueurs. On peut une fois de plus y incarner plusieurs peuples et factions pour tenter d’imposer son ordre en faisant croitre son empire. Le jeu propose un vaste choix d’approches et un gameplay 4X aux petits oignons. Sans parler de sa direction artistique qui flatte la rétine. Si le cœur vous en dit, Age of Wonder 4 est gratuit jusqu’au 11 novembre lui aussi, et vous pouvez y jouer directement en passant par Steam évidemment.

Tous les jeux gratuits sur Steam ce week-end