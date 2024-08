Comme d'habitude, les jeux gratuits du week-end sur Steam restent encore accessible le lundi pendant quelques heures. D'autres jeux gratuits notables le sont quant à eux de manière plus définitive, mais dans une version précoce. Voici les piqûres de rappel et les jeux à essayer plus ou moins rapidement sur la plateforme de Valve.

Une chasse pas comme les autres encore ouverte gratuitement sur Steam

Parons donc au plus pressé avec le jeu s'offrant encore un essai gratuit sur Steam, mais pendant une durée très limitée, à savoir jusqu'à 18 heures ce soir. Ce week-end, c'était le diablement bon et original Hunt Showdown, et plus exactement sa nouvelle mouture 1896, qui ouvrait la chasse aux monstres et aux reliques gratuitement sur PC. Pour rappel, il s'agit d'un extraction shooter développé par Crytek, et sorti à l'origine en 2019. Il est question d'incarner un groupe de chasseurs de monstres cauchemardesques dans une ambiance Far West torturée et particulièrement stressante.

Le 15 août, le titre a reçu d'énormes changements, avec notamment une version dédiée aux consoles PS5 et Xbox Series, avec un moteur Crytek nous assénant une claque graphique et horrifique encore plus belle, ainsi qu'une toute nouvelle zone à explorer. Steam a profité de l'occasion pour faire essayer cela gratuitement sur PC. Rappelons toutefois que cette offre d'essai gratuite n'est donc disponible que jusqu'à ce soir, 18 heures, en passant par la page Steam du jeu.

Les prémices de deux sympathiques jeux gratuits à essayer

Outre Hunt Showdown 1896, deux prologues de jeux se laissent essayer de manière plus durable sur Steam. Cela permet à tout un chacun d'avoir un premier aperçu gratuit de ces deux titres promettent dans leur version finale à venir. D'un côté, nous avons Hollow Survivors Prologue. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un titre de type Survivors on ne peut plus classique, mais qui ajoute une dimension exploration de donjons au mix, avec une fort jolie direction artistique. La version finale du jeu arrivera dans le courant de la fin d'année.

De l'autre, nous avons TCG Card Shop SImulator Prologue qui se prête à l'essai gratuit de son prologue sur Steam. Là encore, son nom se montre très explicite, puisqu'il s'agit de gérer un magasin de jeux de cartes. Le rêve de nombreux joueurs et joueuses, en somme. Il est donc question de vendre des boosters de cartes ou de les cracker soi-même, puis voir ses clients s'adonner au jeu, ou y participer soi-même. La version complète de ce titre rassemblant déjà une moyenne d'évaluations extrêmement positives dans sa version Prologue sur Steam sortira quant à elle le 25 septembre.

