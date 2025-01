Chaque semaine il y a de quoi se faire plaisir gratuitement sur Steam. Que ce soit un jeu gratuit à récupérer pour le conserver définitivement, des jeux jouables gratuitement par le biais d’une version d’essai ou simplement pour un temps limité, ou encore des cadeaux numériques à collecter, des DLC offerts, ou la sortie d’un nouveau free-to-play… la liste des bons plans peut rapidement s’étendre. En général, ces offres expirent assez rapidement, pour le cas des nouveautés de la semaine passée, vous avez encore un peu de temps devant vous, mais il ne faut pas trop traîner non plus.

Plusieurs jeux jouables gratuitement sur Steam

La semaine dernière, deux nouvelles versions d’essai faisaient leur entrée sur Steam. Deux jeux prometteurs qui ont attiré notre attention et pourraient bien venir piquer votre curiosité également. Ce sont deux expériences drastiquement différentes, le premier étant un RPG le second plutôt orienté stratégie temps réel. On parle ici d’Eternal Strands et de Tempest Rising. Les deux jeux sont jouables gratuitement sur Steam avant leur sortie.

Eternal Strands

Eternal Strands est un RPG développé par Yellow Brick Game,un jeune studio qui compte plusieurs vétérans dans ses rangs, piochés chez BioWare ou encore Ubisoft. Le jeu nous propose d’incarner une jeune femme dotée de capacités extraordinaire et qui cherche a libérer sa région natale du joug d’infâmes créatures. Eternal Strand nous promet en tous cas un mélange d’action traditionnel et de magie. Le jeu sortira le 28 janvier 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Tempest Rising

Tempest Rising est quant à lui un jeu de stratégie en temps réel qui nous met aux commandes de dizaines d'unités militaires dans des affrontements très dynamiques. Le jeu se veut être un digne héritier de licences cultes comme Command & Conquer. Il proposera plusieurs factions jouables, qui auront chacune des unités uniques. Un titre très prometteur pour les fans de RTS qui a cette bonne odeur de nostalgie des années 90. Tempest Rising est attendu pour le 25 avril 2025

Humankind jouable gratuitement sur Steam avec un cadeau offert

En plus de ces jeux gratuits, en ce moment sur Steam vous pouvez récupérer un DLC gratuit pour Humankind, un excellent 4X. Le DLC Cultures of Latin America vous permet de débloquer 6 nouvelles cultures comme les incas, les caral ou encore les argentins et les cubains. Vous pourrez aussi construire 6 nouvelles merveilles, découvrir 9 peuplades et 15 évènements narratifs inédits. A cela s'ajoute enfin une trentaine de nouvelles musiques thématiques. Un DLC généreux donc et totalement gratuit sur Steam jusqu’au 30 janvier 2025 à 19h. Ca tombe bien, car le jeu de base est jouable gratuitement dans son entièreté sur Steam jusqu'à ce lundi 27 janvier à 19h.

