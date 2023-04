Dès aujourd’hui, et ce pendant tout le weekend, il est possible de tester gratuitement trois nouveaux jeux sur Steam. Une sélection clairement axée sur le multijoueur.

C’est une chanson que l’on commence à connaître par cœur maintenant. Depuis plusieurs mois, Steam permet de découvrir un ou plusieurs jeux gratuitement le temps d’un weekend. Pendant quelques jours, les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme peuvent alors tester des productions de différents acabits pendant quelques jours. Parfois, elles s’accompagnent même d’un jeu gratuit qui lui peut-être conservé à vie dans sa bibliothèque. Ce ne sera pas le cas cette semaine, mais il y aura trois titres jouables pour compenser. Voici le programme pour ce weekend.

Trois jeux jouables gratuitement sur Steam ce weekend

On le répétera jamais assez, être joueur PC est le meilleur plan depuis un moment. Entre les jeux gratuits Epic Games Store, les titres offerts dans l’abonnement Amazon Prime Gaming ou même les quelques cadeaux distribués par GOG, il est plus facile que jamais de se faire plaisir sans débourser un seul centime supplémentaire. Steam y va aussi de son bon plan grâce à son nouveau programme permettant de jouer gratuitement à plusieurs jeux tous les weekends.

Les joueuses et les joueurs ont alors quelques jours pour tester les titres en question sans aucune restriction en termes de contenus. Vous avez accès à l’ensemble des mises à jour gratuites, des modes de jeu et fonctionnalités et sans condition si ce n’est d’avoir un compte sur la plateforme de Valve. Inutile de faire durer le suspense, voici les trois jeux jouables gratuitement sur Steam du 27 avril au 1er mai 2023.

Grounded

Avec Grounded, Obsidian avait pris à contrepied les fans de RPG pour un jeu s'éloignant de sa zone de confort. Le jeu de survie à la Chérie, j'ai rétréci les gosses jouable en coopération est passé par la case early access avant de sortir de terre en version 1.0 en septembre dernier. Justement, une nouvelle mise à jour conséquente (1.2) a été déployée il y a quelques jours, ajoutant quelque 100 nouveaux objets et pièces d’équipement ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Avide de faire venir plus d’explorateurs en herbe, le studio a rendu son jeu jouable gratuitement sur Steam jusqu'au 1er mai. L’occasion parfaite pour découvrir tout ce que ce nouveau patch a à offrir. On vous conseille fortement de lui donner une chance, puisque le jeu est évalué à 9/10 sur la plateforme, se basant sur plus de 42 000 évaluations très positives.

Deceive Inc.

Encore un jeu axé multijoueur et encore un titre très bien évalué pour cette dernière sélection d’avril. Dans Deveive Inc. vous incarnez les meilleurs agents secrets du monde, tous ayant une arme et des compétences personnalisables pour mieux coller à votre style de jeu. Camouflage et subterfuge sont ici les maîtres-mots, le but du jeu étant de se déguiser et de se fondre dans la foule pour extraire le paquet demandé avant la concurrence et les éliminer discretos par la même occasion. Vous avez alors à votre disposition toute une sélection de gadgets hi-tech comme l’holo-copie qui vous permet de prendre l'apparence d’un objet inanimé comme des chaises, des plantes ou même des toilettes. Les retours sur Steam pour ce jeu sont très positifs, les utilisateurs appréciant son gameplay plaisant et rafraîchissant.

NARAKA: BLADEPOINT

Le dernier jeu jouable gratuitement sur Steam s’adressera avant tout aux amateurs de combats à l’arme blanche. Le battle royale réunit jusqu’à 60 joueurs lors de combats au corps à corps inspirés des arts martiaux et qui reposent également sur le mouvement. Au programme un arsenal d’armes à distance, un grappin, des compétences, des héros personnalisables ou encore plusieurs modes de jeu dont le mode campagne pour se faire la main sur ce gameplay acrobatique. Vous aurez donc quelques jours pour savoir si Naraka Bladepoint est fait pour vous ou non.

Envie de tester gratuitement ces trois jeux ? Rien de plus simple. Il suffit juste de se rendre sur leurs pages Steam respectives et de chercher l’encart vert avec la mention « Jouer au jeu ». Cliquez dessus et le téléchargement de cet essai gratuit débutera et le tour est joué. Comme d’habitude, les heureux élus sont en promo pendant la même période afin de tenter ceux qui aimeraient les conserver la période d’essai passée. Seul NARAKA BLADEPOINT est à un prix vraiment plus intéressant que d’habitude avec une remise de 50%.