C’est un refrain entêtant comme on les aime. Depuis plusieurs mois maintenant, Steam propose à ses utilisatrices et utilisateurs de découvrir un ou plusieurs jeux gratuitement le temps de quelques jours. Des essais qui permettent donc de tester quelques productions dans leur intégralité pendant un weekend. Cette semaine, il y aura donc à nouveau deux heureux élus, en plus d’un jeu gratuit Steam qui pourra quant à lui être gardé à vie. Voici le programme pour ce weekend.

Deux jeux jouables gratuitement sur Steam

Il fait bon vivre d’être joueur PC. Entre les jeux gratuits Epic Games Store hebdomadaires, les titres offerts mensuellement dans le cadre d’un abonnement Amazon Prime Gaming et parfois même des cadeaux de GOG, il est désormais facile comme tout de remplir sa bibliothèque sans débourser un seul centime supplémentaire. De temps à autres, des jeux gratuits sont également proposés sur Steam. C’est par exemple le cas de Desktop Dungeons Enhanced Edition, le jeu d’action tactique parfait pour de courtes sessions qui peut rapidement se montrer addictif. Depuis quelques temps maintenant, la plateforme de Valve a mis en place une nouvelle initiative permettant de mettre en avant des productions parfois méconnues, ou qui mériteraient plus de visibilité, le temps d’un weekend.

Du 21 au 24 avril 2023, ce sont deux nouveaux jeux qui peuvent être testés gratuitement sur Steam. Pour ne pas changer, les utilisateurs auront alors accès à l’intégralité de ces deux titres, dont l’ensemble de leurs fonctionnalités, contenus des versions de base, mises à jour gratuites et modes de jeu. Il n’y a alors qu’une seule condition pour en profiter : avoir un PC capable de les faire tourner. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, voici les deux jeux jouables gratuitement sur Steam ce weekend.

Turbo Golf Racing

Quand Rocket League se met au golf. Voilà comment résumer en quelques mots Turbo Golf Racing. Le deuxième jeu jouable gratuitement sur Steam ce week-end est donc davantage orienté arcade mélangeant course et sport. Dans des matchs réunissant jusqu’à huit joueurs, vous devez donc frapper des balles de golf surdimensionnées et faire en sorte d’être le premier à mettre votre balle dans le trou. On retrouve alors toutes les mécaniques de son modèle, dont la possibilité de sauter avec sa voiture, se propulser, planer, se retourner et tout un tas de customisation. Bref un bon petit jeu multijoueur pour passer le temps ce weekend.

Aliens Fireteam Elite

On commence avec l’adaptation d’une œuvre cinématographique longtemps érigée au rang de culte. Aliens Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne reprenant l’univers de Ridley Scott. Ici, les joueurs incarnent un soldat qui doit affronter des hordes Xenomorphes au travers de quatre campagnes se déroulant sur une nouvelle planète : LV-895. Composez votre escouade, choisissez les classes les plus adaptées et améliorez leurs talents et équipements pour ne faire qu’une bouchée de ces créatures extraterrestres. Ce jeu coopératif réunissant jusqu'à trois joueurs/IA a reçu un accueil mitigé des critiques à sa sortie, mais il semble avoir conquis les joueurs. Sur Steam, Aliens Fireteam Elite écope d’un joli grâce à presque 15000 évaluations positives.

Pour tester gratuitement ces deux jeux, il suffit simplement de se rendre sur leurs pages Steam respectives. Juste au-dessus de l'encart permettant de les acheter, une case verte avec la mention « Jouer au jeu » n'attend que vous. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et attendre la fin du téléchargement et le tour est joué. Notez que les deux jeux en question sont actuellement en promotion. Aliens Fireteam Elite est à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) et Turbo Golf Racing est à moitié prix, ce qui revient à 8,99€.