Après avoir été récupéré le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, pourquoi pas faire de même sur Steam ? En ce moment, et jusqu'à la semaine prochaine, la plateforme de Valve permet de mettre la main temporairement sur une multitude de jeux sans débourser un euro. Et ce n'est pas du fond de catalogue, mais bien des nouveautés et même des prochaines sorties parfois attendues de pied ferme par les PCistes. On fait un petit point sur ce que vous pouvez trouver de beau, même si c'est (très) loin d'être exhaustif et que ce ne sont pas des versions complètes.

Des centaines de jeux gratuits sur Steam

Si vous avez un PC et un compte Steam, c'est le moment de vous rendre sur la boutique pour repérer vos futurs craquages vidéoludiques. À l'occasion du Néo Fest, un événement qui célèbre les prochaines sorties jeux vidéo, plus d'une centaine de démos gratuites sont disponibles dès maintenant pour quelques jours. « Jouez à des démos gratuites. Regardez des diffusions de dévs en direct. Ajoutez vos titres préférés à votre liste de souhaits pour recevoir une notification à leur sortie ! » précise la boutique. Ca ne refuse pas d'autant que, grâce à cela, vous allez pouvoir vous forger un premier avis sur des titres à venir. Et il y en a pour absolument tous les goûts, dans tous les genres, seul ou à plusieurs. STR, survie, horreur, metroidvania, 4X, FPS, impossible de ne pas trouver chaussure à votre pied.

Pour cette édition du Néo Fest 2024, vous retrouverez certains des jeux Steam les plus attendus de 2024, comme Homeworld 3 qui fait partie du top 50 des jeux les populaires dans la liste de souhaits des utilisateurs. Un STR de science-fiction qui sortira le 8 mars 2024. L'éditeur Paradox Interactive (Victoria 3) poussera également un jeu de stratégie 4X historique : Millenia. Un titre qui vous laissera écrire « un récit épique au gré de vos actions », avec les débuts de l'humanité et les probables futurs que vous déciderez de façonner.

L'une des grosses sensations du Steam Neo Fest 2024, c'est aussi Stormgate. Un autre jeu de stratégie en temps réel conçu par des cadors de la discipline : Tim Morten (StarCraft 2) et Tim Campbell (Wasteland 3). Une belle avant-première puisqu'il n'y a pas encore de date de sortie, et que la démo, qui est une bêta ouverte, n'est pas réservée qu'à celles et ceux qui ont financé le projet sur Kickstarter.

Des démos à n'en plus finir dans le cadre du Néo Fest 2024

L'horreur a aussi sa place dans le Steam Néo Fest 2024 avec la présence de plusieurs jeux qui semblent prometteurs. Dread Dawn se veut être un jeu de survie en monde ouvert où l'on incarne un étudiant qui a été « oublié » lors de l'évacuation de la ville mise en quarantaine. S'ensuit une exploration de la cité infestée de zombies pour trouver des ressources, afin de créer un camp et l'améliorer à l'intérieur de l'école. Et vous pourrez même avoir vos propres poules pour avoir des oeufs frais chaque matin.

Backrooms reprend à son compte un phénomène qui a explosé sur Internet et qui s'est rapidement répandu dans le jeu vidéo aussi rapidement que les clones de Phasmophobia. Les « backrooms » désignent des espaces liminaux étranges et potentiellement inquiétants, comme de longs couloirs ou des bureaux vides. « Plongez dans un espace liminal qui brouille frontière entre le rêve et la réalité » indique la page Steam du jeu. Un titre d'exploration en co-op qui comprend un éditeur de niveaux, et qui a un filtre VHS (à la Outlast, entre autres). Ce n'est évidemment qu'un très maigre listing et attendez-vous à récupérer des démos de Dungeonborne, Soulmask, Pacific Drive, Tribes 3: Rivals, Children of the Sun...