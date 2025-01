Steam sort le grand jeu pour ses utilisatrices et utilisateurs en offrant cinq jeux et des contenus avec un DLC pour un gros titre sorti en 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Mac.

Au cas où vous avez loupé notre petite piqûre de rappel, n'oubliez pas le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine du 23 au 30 janvier 2025, qui est à télécharger jusqu'à ce jeudi à 16h59. Depuis quelques heures maintenant, la boutique Steam permet également de jouer à l'une des sorties jeux vidéo de janvier 2025, le RPG Eternal Strands, ainsi qu'au STR Tempest Rising dont le lancement est prévu pour le 25 avril 2025 sur PC. Mais de nouvelles surprises vous attendent.

5 jeux gratuits à durée limitée sur Steam

Steam offre 5 nouveaux jeux et deux contenus gratuits actuellement, avec des cas très particuliers. D'habitude, ce sont des versions d'essai temporaires ou des éditions complètes. Mais ça peut arriver qu'il y ait également des cas où des softs autrefois payants passent en free to play. Et inversement. On a justement ces types de configurations avec les cinq jeux disponibles gratuitement.

Scarlet Thread : toujours en accès anticipé ce jeu de deckbuilding baisse son prix extrêmement doux de 0,99€ à gratuit. Dans cette production indé, deux camps jouent leurs cartes en même temps, dans des zones différentes. À la fin du tour, ils s'affrontent automatiquement. Ceux qui gagnent dans les diverses zones repart avec des récompenses, en plus d'infliger des dégâts à l'ennemi. Un mode PvE avec des donjons aléatoires, qui procure des cartes en cas de victoire, est aussi de la partie Télécharger gratuitement Scarlet Thread

D'autres cadeaux avec un contenu additionnel et des avatars animés sont accessibles pour tout le monde sur Steam dès à présent, et on vous les présente plus bas.

De nouveaux contenus gratuits Steam avec un DLC d'un très gros jeu

En plus des jeux gratuits Steam ci-dessus, la plateforme vous offre également des contenus gratuits avec des autocollants animés à l'occasion du Nouvel An Lunaire 2025, et un DLC pour l'un des meilleurs 4X de ces dernières années, Humankind.

Humankind DLC Cultures of Latin America

Que contient ce DLC gratuit « Cultures of Latin America » de Humankind ? 6 cultures additionnelles dont Caral, Nazcas, Taïnos, Incas, Argentins et Cubains. Mais ce n'est pas tout, ce pack ajoute également 6 merveilles, 9 peuplades, 15 événements narratifs et plus de 30 musiques inédites d'Arnaud Roy. Un DLC qui, en temps normal, coûte 8,99€. Vous avez jusqu'au 30 janvier à 19h00 pour le télécharger ou au moins valider l'acquisition pour qu'il soit mis dans votre bibliothèque.

Trois autocollants animés pour le Nouvel An Lunaire 2025

Ce sera forcément moins intéressant pour certains que le DLC Humankind, mais Steam offre aussi les trois autocollants animés ci-dessous pour tout le monde.

