On le sait, Steam regorge de jeux complètement fous et parfois certains d'entre eux font totalement le buzz, comme c'est le cas cette fois-ci avec Kingmakers.

Kingmakers est le dernier phénomène Steam viral dans l'univers du jeu vidéo, développé par tinyBuild et Redemption Road Games. C'est à ce studio que l'on doit notamment Road Redemption, un jeu de course dans lequel on dirige un gang de motards totalement fou, qui utilise des armes directement sur la route pour éliminer ses adversaires. Dans le même ordre d'idées WTF, Kingmakers fait aussi très fort.

Le nouveau jeu qui fait sensation sur Steam

Ce jeu innovant mêle voyage dans le temps et guerre médiévale, promettant une expérience unique à la croisée des époques. Avec une IA décrite comme intelligente et des batailles spectaculaires, Kingmakers défie les limites du temps et de l'histoire, puisque comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, vous vous retrouvez avec une voiture de type muscle car en pleine bataille médiévale.

Cette fusion d'éléments de différentes époques n'est pas qu'un simple artifice visuel ; elle enrichit le gameplay, exigeant des joueurs qu'ils maîtrisent les complexités de la guerre à travers le temps. Les développeurs promettent une expérience de jeu profonde, soutenue par une intelligence artificielle avancée, des possibilités de jeu coopératif et une narration engageante qui incite les joueurs à réfléchir sur le cours de l'histoire... Tout un programme.

La bande-annonce de Kingmakers a rapidement atteint un statut viral, suscitant l'enthousiasme des critiques et des joueurs impatients de découvrir comment cette combinaison de genres se déroulera dans le jeu complet. Prévu pour une sortie en accès anticipé en 2024, Kingmakers promet d'offrir bien plus que l'étonnement initial de sa bande-annonce. Les développeurs envisagent un gameplay stratégique complexe et une histoire explorant les conséquences de la manipulation du temps, positionnant Kingmakers comme une œuvre potentiellement révolutionnaire. Bon, pour le moment, cela ressemble surtout à un TPS bourrin où l'on canarde des chevaliers avec un .12 et une AK-47. Mais tout est possible. On est quand même loin de Kingdom Come Deliverance.