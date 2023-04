Comme chaque semaine, Steam rabote les prix de nombreux jeux et dans la sélection de cette semaine se cache l’un des jeux les plus addictifs qui soit. Cerise sur le gâteau, il ne coûte presque rien !

La plateforme de Valve est connue par les joueurs PC pour ses promos événementielles qui fracassent le prix de centaines, voire de milliers de jeux chaque année. Mais toutes les semaines, Steam fait également de nombreuses promotions intéressantes et baisse parfois le prix des jeux sous la barre des cinq euros. Après les énormes soldes sur l’une des licences les plus cultes du roguelike, la plateforme s’attaque à un jeu extrêmement addictif et hyper apprécié par les joueurs.

Un jeu qui donne la banane

Il s’agit ici du « petit jeu » Bloons TD6, un tower défense déjanté, et très coloré, au contenu titanesque. La franchise est notamment très connue sur mobile, mais aussi sur PC où chaque épisode est très bien reçu par les joueurs.

En l'occurrence sur Steam, Bloons TD6 obtient ici une note extrêmement positive pour plus de 217 000 évaluations. Ce n’est pas rien.

Dans ce tower defense, il faut réussir à survivre à des attaques de Bloons, des ballons et autres objets gonflables qui en ont visiblement après les singes puisque c’est en contrôlant une armée de primates que l’on devra défendre sa base des vagues incessantes de ballons.

Dit comme ça, c’est bizarre, mais le fait est que le jeu est hyper addictif. On a à notre disposition plusieurs dizaines de tourelles et autres personnages que l’on peut améliorer. Plus d’une cinquantaine de tableaux vous attendent avec des centaines de défis en tout genre. En prime, des événements sont régulièrement organisés pour gagner des objets et tout un tas de récompenses utiles ou cosmétiques.

Très clairement, Bloons TD6 est le genre de jeu que l’on lance sur le pouce et qui finit par nous avaler une après-midi complète. C'est d'ailleurs le jeu parfait pour de petites sessions sur Steam Deck.

Un jeu extrêmement apprécié à moins de 4 € sur Steam

Pour son offre de la mi-semaine, Steam casse les prix et propose désormais le jeu à moins de 4 €. Le magasin en ligne en profite pour vendre le jeu dans un gros pack comprenant plusieurs autres opus de la franchise et une autre série de tower défense très appréciée, Kingdom Rush.

Bloons TD6 à 3,44 € au lieu de 13,79 € (- 75%)

à 3,44 € au lieu de 13,79 € (- 75%) Bundle Bloons + Kingdom Rush à 35,61 € au lieu de 60,80 (-41%) - comprend Bloons TD6, Bloons TD5 et ses DLC, Kingdom Rush Origin et Kingdom Rush Vengeance.

Bloons TD6 a d’ailleurs reçu une importante mise à jour récemment avec tout un tas de nouveautés. On note par exemple une nouvelle tour de défense, de nouvelles cartes, des défis inédits et tout un tas de récompenses. Les singes ne chôment pas.