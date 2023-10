Toutes les semaines, on répète la même chose, mais les joueurs se régalent chaque week-end avec plusieurs jeux proposés gratuitement. Que ce soit de vrais cadeaux, offerts indéfiniment, ou des jeux jouables gratuitement dans leur intégralité durant quelques jours, peu importe. Ce sont des jeux gratuits, et tout le monde adore ça. Après l’Epic Games Store, qui nous a offert un nouveau jeu hier, c’est Steam qui nous met sous le nez un jeu totalement gratuit. Celui-là n'est peut-être pas offert définitivement, mais il est bel et bien proposé gratuitement le temps d’un long week-end.

Un jeu ultra fun à faire gratuitement sur Steam

Vous comptez passer un week-end geek avec vos potes ? Ça tombe bien, sur Steam, c’est le jeu totalement déjanté Golf With Your Friends qui est disponible gratuitement jusqu’au dimanche 8 au soir. Dans ce party game, vous êtes invité à faire une partie de mini-golf totalement barré dans des environnements dépaysants et délirants. Manoir hanté, parcours sous marin, ou en pleine forêt Il y a même quelques surprise qui attendent les fans de Team17 avec, par exemple, un monde dédié aux Worms alors que ces derniers sont en pleine guérilla !

Vous pouvez jouer de manière très classique en profitant simplement de l’expérience, ou vous amuser à jouer avec des paramètres loufoques activés comme des balles de formes différentes, en changeant la physique ou en mettant des règles absurdes mais amusantes. Vous pourrez également déverrouiller une tonne d'objets cosmétiques totalement barrés là encore, comme des chapeaux pour vos balles par exemple. Golf With Your Friends est un jeu très fun, et sans aucune prise de tête qui a déjà fait ses preuves auprès des joueurs. Le titre est notamment salué pour la générosité de son contenu, son accessibilité et son fun instantané, ainsi que sa très très grosse rejouabilité. En bref, une bonne grosse tranche de rigolade entre amis.