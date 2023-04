Dès aujourd’hui, et ce pendant tout le weekend, il est possible de tester gratuitement un nouveau jeu. Un titre qui ne parlera pas cependant pas à tous les joueurs.

Être joueur PC n’a jamais été aussi rentable. Chaque semaine, les PCistes peuvent récupérer un ou plusieurs jeux gratuits sur l’Epic Games Store. GOG y va parfois aussi de son petit cadeau, et celles et ceux avec un abonnement Amazon Prime Gaming peuvent également mettre la main sur une dizaine de productions chaque mois dans le cadre de leur abonnement. Presque toutes les fins de semaine, Steam propose des weekends de jeux gratuits. Une nouvelle initiative qui permet donc d’essayer intégralement des productions pendant quelques jours seulement. Cette semaine, il n’y a donc qu’un seul heureux élu, compensé avec un jeu gratuit Steam qui peut quant à lui être conservé à vie.

Un nouveau jeu jouable gratuitement sur Steam

Valve poursuit sa nouvelle opération visant à mettre en avant des productions plus confidentielles le temps de quelques jours. Du 13 au 17 avril 2023, ce n’est donc qu’un seul jeu qui peut être testé gratuitement contre plusieurs habituellement. Un choix qui fait déjà des déçus sur les réseaux sociaux, d’autant que le titre en question a reçu un accueil assez mitigé. Paru en octobre 2021, War Mongrels n’a pas su conquérir les joueurs même si les dernières évaluations sur la plateforme se veulent plus encourageantes suite aux diverses mises à jour déployées.

Dans ce jeu tactique isométrique en temps réel, les joueurs se livrent à des batailles prenant place durant la Seconde Guerre Mondiale seuls ou en coopération. La campagne s’inspire d’ailleurs des événements et histoires de la période. Le scénario suit les aventures de deux héros qui décident de se soulever contre le Troisième Reich, qui a conquis l’Europe de l’Est, et d’organiser leur propre résistance. Côté gameplay, le titre mélange des éléments tactiques, d'aventure et de furtivité avec un environnement interactif ouvrant de nouvelles voies pour venir à bout des soldats ennemis. Un essai gratuit Steam qui s’adressera donc avant tout aux nostalgiques de Commandos.

Comme d’habitude, les joueuses et les joueurs auront accès à l’intégralité de l’heureux sélectionné, c’est-à-dire à absolument tout son contenu, ses modes de jeu ou autres fonctionnalités. La campagne principale se terminant en un peu moins d’une dizaine d’heure, ce weekend gratuit sur Steam laisse donc amplement le temps de terminer l’histoire principale et de tester les à-côtés.

Pour profiter de cet essai aucune condition n’est nécessaire, si ce n’est d’avoir un PC capable de faire tourner War Mongrels, dont les configurations requises sont plus que modestes. Il suffit ensuite de se rendre sur la page dédiée au jeu puis de cliquer sur « Jouer au jeu » reconnaissable entre mille avec sa case verte et le tour est joué.