Steam, c'est le repère des bons plans, des promotions qui permettent d'apaiser le portefeuille. Ceci dit, on n'a pas forcément toujours envie de débourser le moindre centime. C'est encore plus vrai à l'approche des fêtes de Noël, après tous les cadeaux qu'on a faits. Ça tombe bien, puisque la plateforme de Valve a pensé à ça. En effet, dès maintenant, il est possible de récupérer un jeu gratuitement.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam (semaine 50)

On vous avait dit que c'était Noël avant l'heure sur Steam. Cette fois, il s'agit d'un jeu qui a le mérite d'être fort apprécié par la communauté. Il s'appelle Ultimate Zombie Defense, et vu le nom, vous devez sûrement comprendre qu'on s'éloigne un peu d'un thème festif. Le but est simple, il faut défendre sa base contre des hordes de zombies assoiffées de sang. Pour ce faire, vous avez à votre disposition un arsenal bien fourni, mais également des pièges que vous pouvez installer un peu partout. Un concept efficace et qui promet de belles séquences d'action.

Massacrez tous les zombies seul ou en équipe au cours de cette aventure top-down défensive! Avec un mode de coopération allant jusqu’à 4 joueurs, nettoyez des vagues d’infectés et mettez votre base à niveau à l’aide de pièges et systèmes de défense pour construire la Défense ultime contre les zombies. Description disponible sur Steam

Sans surprise, il est possible de jouer à ce jeu en coopération, et ce, jusqu'à 4 joueurs. Le contraire aurait été un peu surprenant, surtout face à un titre du genre. En tout cas, si vous hésitez, sachez qu'il affiche une moyenne « Très positive » sur Steam, pour 1 214 évaluations. Vous avez ainsi une bonne idée de la qualité de l'aventure qui est proposée. De toute manière, ça ne coûte rien d'essayer, et là, on ne peut pas être plus littéral. Par contre, il va falloir suivre plusieurs étapes pour le récupérer.

Effectivement, Ultimate Zombie Defense est bel et bien disponible gratuitement sur Steam, mais il faut d'abord passer par la plateforme Fanatical. Pour les habitués de nos articles, rien de nouveau à l'horizon, mais pour les autres, un petit rappel s'impose. C'est un site qui vend des clés de jeux et qui en offre, tout ça lui permettant d'accumuler une certaine notoriété dans la sphère vidéoludique. D'abord, il va falloir se rendre sur la page Fanatical du jeu gratuit.

Une fois que c'est fait, vous devez aller sur la partie droite de l'écran. Il y a un bandeau noir, avec inscrit dessus « Abonnez-vous à notre newsletter par e-mail pour bénéficier de cette offre ». Il ne vous reste plus qu'à cocher la case, associer votre compte Steam et vous recevrez alors votre clé. Mais alors, combien de temps allez-vous pouvoir en profiter ? Pour toujours, puisqu'il atterrira dans votre bibliothèque. Par contre, on vous conseille de vous dépêcher, car l'offre va expirer dans quelques heures.