C’est la fin de semaine et comme bien souvent, les jeux gratuits pleuvent. Qu’ils soient offerts de manière définitive, ou simplement jouables sans frais quelques jours, c’est généralement un festival. Le Xbox Game Pass a ses Free Play Days, l’Epic Games Store continue sa politique de jeux gratuits chaque jeudi et il y a toujours quelque chose sur Steam que ce soit directement sur la plateforme ou non.

Un jeu gratuit sur Steam idéal pour une soirée entre potes

En cette fin de semaine, les utilisateurs de Steam pourront mettre la main sur un petit jeu gratuitement et ce, indéfiniment. En revanche, il faudra s’activer puisque l’offre est à durée limitée. Wanba Warrior est un tout petit jeu développé par Wanba Studio, CQFD. On y incarne de petits personnages représentant des guerriers parfois légendaires. Tous doivent à se battre dans différentes arènes dans des combats difficilement descriptibles. Un jeu minimaliste où nos armes sont des lances, des perches ou des marteaux et où la physique repose sur nos mouvements. Le résultat est étrange et rappelle quelque peu Getting Over It with Bennett Foddy, célèbre jeu de plateforme hardcore. Wanba Warriors n’a toutefois rien de difficile. Le jeu mise avant tout sur le fun et s’avère justement jouable en multijoueur en ligne ou en local. Un candidat idéal pour s'éclater entre pote le temps d'une soirée. En plus, c'est gratuit !

Une offre à durée limitée, faites vite !

Pour récupérer ce jeu gratuit sur Steam, il faut se rendre sur le site Fanatical, un magasin en ligne qui offre de temps en temps de petits cadeaux comme ça. Pour mettre la main sur Wanba Warriors, vous devrez au préalable créer un compte sur le site et y lier votre compte Steam. Si l'offre vous intesse il ne faudra pas trainer. Vous pouvez récupérer Wanba Warriors gratuitement jusqu'au 20 mars prochain, après, c'est terminé ! Sachez par ailleurs que tous les DLC du jeu, principalement des personnages, sont actuellement en réduction sur Steam, mais aussi via Fanatical justement.