Steam se fend ainsi dans le cadre de sa traditionnelle offre du week-end d'une sympathique opportunité de tester gratuitement un excellent jeu, tant en solo qu'en multi, si vous pouvez convaincre d'autres amis d'également l'essayer. Profitons-en également pour rappeler que d'autres jeux gratuits sont encore disponibles sur la plateforme de Valve.

Steam vous propose de rester gratuitement au château ce week-end

L'offre week-end gratuit de Steam s'intéresse ainsi à un titre qui a marqué la plateforme dès son arrivée en accès anticipé et dont le succès a été confirmé à sa sortie le 8 mai 2024. Développé par Stunlock Studios, le jeu gratuit de cette fin de semaine est donc V Rising. Il s'agit d'un mélange entre hack'n slash à la Diablo et jeu de survie, où vous incarnez un jeune vampire.

Il vous faudra donc parcourir un vaste monde ouvert, récolter des ressources pour fabriquer votre équipement et construire un château. Ensuite, vous devrez parcourir le pays à la recherche de boss à occire pour obtenir de nouveaux pouvoirs et recettes de fabrication. Attention toutefois à bien rester dans les ombres la journée, où le soleil vous sera fatal. Avec cette boucle de gameplay bien ficelée et ce thème bien exploité, V Rising s'est ainsi hissé comme l'un des titres les plus joués sur Steam. Vous avez donc l'occasion de voir le résultat gratuitement en passant par sa page Steam, si vous ne l'avez encore jamais essayé. Attention toutefois, le jeu redeviendra à partir de ce lundi.

Rappel des autres offres gratuites disponibles sur la plateforme

Outre V Rising, d'autres offres de jeux gratuits sont encore en lice sur Steam, mais cette fois pour les garder indéfiniment. On peut notamment citer Bad Dream Fever, un point and click avec une ambiance bien plus glauque que dans un V Rising pourtant porté sur les vampires. Nous avons également Astronarch, un mélange entre auto-battler et rogue-lite, vous proposant de choisir entre une vingtaine de héros pour composer une équipe, affronter différents dangers, et les rendre plus puissants au fil d'une aventure procédurale. Ce jeu n'est toutefois pas récupérable sur Steam, mais sur Fanatical. Il vous faudra donc y créer un compte pour réclamer la clé, gratuite jusqu'à ce dimanche.

Source : Steam