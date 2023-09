Steam est la plateforme de prédilection d’un très grand nombre de joueurs PC. Large sélection de jeux de tous les horizons, promotions à n’en plus finir… le magasin de Valve sait comment captiver son audience. Il arrive parfois même que des jeux gratuits fassent leur apparition, qu'ils soient free-to-play, offerts ou proposés à l’essai quelques jours. Cette fois-ci, c’est une toute nouvelle sortie qui est donné définitivement. Mais il ne faudra pas traîner pour profiter de l’offre gratuitement.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam, il vient de sortir !

Entre les très grosses sorties du mois de septembre 2023, il y a eu tout un tas de plus petits jeux. We Were Here Expeditions est l’un de ceux-là. C’est le nouvel opus d’une licence qui compte maintenant quatre épisodes. La série des We Were Here propose à chaque fois un jeu de type puzzle game à faire en coopération avec un autre joueur. La particularité de ces jeux, c’est qu'ils demandent souvent de coopérer à l’aveugle. Comprenez par là qu’on est souvent mis dans des situations où nos personnages sont séparés et doivent tout de même communiquer ensemble afin d’avancer. En utilisant le chat vocal in-game, c’est même encore meilleur. We Were Here Expeditions : The Friendship reprend donc ce concept pour un nouveau voyage en terre gelée. Encore une fois, il faudra se dépatouiller pour résoudre tout un tas d'énigmes et voir le bout de l’aventure.

Le jeu, toujours développé par le petit studio Total Mayhem Games, a débarqué il y a peu sur consoles et PC. Pour fêter sa sortie, il est même littéralement offert sur Steam et ce jusqu’au 13 octobre prochain. Il vous suffit alors de vous rendre sur la page du jeu et de l’ajouter à votre bibliothèque pour le conserver indéfiniment. C’est donc le moment ou jamais d’en profiter. Notez par ailleurs que la même offre est disponible sur l'Epic Games Store, sur PS5 et Xbox Series.