Un nouveau jeu gratuit Steam est maintenant disponible. Un titre assez méconnu, mais qui a fait mouche auprès de celles et ceux qui l’ont essayé sur la plateforme.

L’Epic Games Store n’a pas le monopole du jeu gratuit. Les papas de Fortnite y vont de leurs cadeaux hebdomadaires depuis quelques années maintenant et les plus réguliers ont pu mettre la main sur des centaines de titres gratuitement. GOG y va aussi de son initiative lors de ses opérations commerciales. De temps à autre, c’est au tour de Steam. Au-delà des essais gratuits donnant accès à l’intégralité de leurs productions le temps d’un weekend, les éditeurs proposent parfois aux joueurs de garder leurs jeux à vie. Et c’est bien dans cette seconde catégorie que l’offre du jour se trouve.

Un nouveau jeu gratuit Steam à récupérer

Ce n’est pas du côté de la plateforme de Valve qui faut se tourner, mais sur Fanatical. Encore méconnu en France, le site se taille petit à petit une réputation grâce aux jeux gratuits Steam qu’il offre de temps en temps. La plateforme propose en effet parfois de récupérer des clés sans aucune contrepartie particulière, si ce n’est s’abonner à leur newsletter et s’inscrire sur leur site. On est certes loin des productions offertes par l’Epic Games Store, mais la boutique aura le mérite d’élargir vos horizons. Pour célébrer ses soldes actuelles, Fanatical distribue gratuitement des clés Steam de Wanba Guerriers. On vous l’accorde, c’est loin d’être le jeu du siècle, mais il a reçu des milliers d’évaluations très positives des joueurs.

Un jeu de combat qui vous plonge dans des joutes calligraphiques absurdes au possible qui reposent avant tout sur la physique. Dans ce jeu gratuit Steam, vous devez infliger une bonne correction à vos adversaires à l’aide d’un pinceau d’encre redoutable. Vous pourrez d’ailleurs affronter d’autres guerriers Wanba en local comme en ligne. Un cadeau qui ne brillera pas par l’étendue de son contenu, jugé chiche, mais qui aura le mérite de vous faire passer de bons moments.

Envie de devenir un vrai guerrier ? C’est simple comme bonjour. Pour récupérer ce jeu gratuit Steam, vous devez tout bonnement vous rendre sur la page dédiée de Fanatical. Il vous suffit ensuite de cocher la case pour s’abonner à leur newsletter, puis de cliquer sur « ajouter au panier » et le tour est joué. Notez qu’il vous faudra néanmoins créer un compte sur le site au préalable (si ce n’est pas déjà fait) et après le lier avec celui Steam. Pour éviter tout abus, Fanatical impose cependant une condition. Il sera nécessaire d’avoir déjà fait des achats sur la plateforme de Valve à hauteur de 5€ minimum, ce qui est presque une formalité à ce stade.

Le code de votre jeu gratuit Steam vous sera ensuite envoyé instantanément par mail et vous n'aurez qu’à suivre la procédure habituelle pour le rentrer sur la plateforme de Valve. Même si ce n’est pas le jeu le plus attrayant qu’il soit, on vous recommande malgré tout de ne pas trop tarder si vous souhaitez profiter de l’offre. Elle prendra fin le 2 août,puisque les codes sont distribués sur la base du premier arrivé, premier servi.

Un DLC gratuit à récupérer sur Steam

En bonus, vous pouvez également récupérer un DLC pour Minion Masters. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, il s’agit d’un free-to-play fun comme tout avec des airs assumés de Clash Royale et des mécaniques de deckbluiding. Le contenu, à récupérer directement sur Steam avant le 1er août à 18h00, vous offre :

Feng le Vagabond (Carte Légendaire)

20x Réaction Renforts Rapide (Carte Suprême)

20x Présent Futur

40x Assassin

40x Défentrancheur

5x Jetons de Pouvoir (Obtenez 5 suprises aléatoires supplémentaires)

3x Tiers pour le Passe de Combat

Source : Fanatical