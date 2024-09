Jouer sur PC est clairement un investissement pour peu que l’on veuille une bonne configuration. Un coût qui est largement compensé par la pléthore de jeux gratuits que l’on ne retrouve pas sur consoles. Entre les cadeaux hebdomadaires de l’Epic Games Store, ceux de Prime Gaming et parfois ceux de GOG à conserver, il a n’a jamais été autant possible de se jouer sans se ruiner. Ajoutez à cela les essais gratuits, qui permettent aux joueurs d’élargir leurs horizons avec des titres de calibres et genres variés, ou de tester une production avant un achat. Justement, il vous reste encore quelques heures pour vous éclater sur le jeu gratuit Steam de ce weekend.

Un excellent jeu encore gratuit sur Steam

L’heure tourne, il ne reste plus longtemps pour aller chasser le sang dans les petites colonies d’à côté. V Rising est en effet encore jouable gratuitement jusqu’à ce lundi 16 septembre aux alentours de 19h. Comme à chaque fois avec l’initiative, l’excellent jeu de survie en monde ouvert est bien gratuit dans son intégralité. Les joueuses et les joueurs Steam ont donc accès à l’ensemble de ses modes de jeu et mises à jour déployées depuis son lancement. Attention toutefois, cela n’inclut pas les DLC et autres collaborations payantes comme celle de Castlevania. Développé par Stunlock Studios, V Rising est un mélange entre hack'n slash à la Diablo et jeu de survie, où vous incarnez un jeune vampire frêle qui a besoin de se nourrir de sang frais.

A vous de parcourir un monde ouvert assez vaste pour récolter des ressources, boire à votre soif et même construire un beau château comme tout vampire qui se respecte. En parallèle, il faudra occire du boss parfois bien retors afin d’obtenir de nouveaux pouvoirs et de nouvelles recettes pour toujours vous améliorer, tout en veillant à se nourrir du bon groupe sanguin. Entre sa boucle de gameplay franchement bien ficelée, son atmosphère particulièrement réussie et une direction artistique des plus jolies, ce jeu gratuit Steam s’est rapidement hissé parmi les meilleurs jeux de la plateforme, mais aussi des plus joués. S’il avait piqué votre curiosité, mais que vous n’aviez pas encore osé franchir le pas, vous pouvez encore planter vos crocs dans cet essai gratuit quelques heures.

Profitez en tant que V Rising est encore gratuit sur Steam, d’autant que le jeu est clairement un must-have dans le genre. Pour l'essayer, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle du jeu, puis de cliquer sur le bouton « Jouer au jeu » en vert.

Source : Steam