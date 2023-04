Les jeux gratuits n’en finissent plus. Les joueurs PC sont particulièrement, dorlotés ces derniers mois. Actuellement, l’Epic Games Store permet de récupérer deux titres très appréciés, dont le fameux Dying Light. Steam quant à lui continue de proposer des weekend de jeux gratuits, permettant aux utilisateurs et utilisatrices de sa plateforme d’essayer quelques productions pendant quelques jours. Une initiative évidemment reconduite cette semaine, qui s’accompagne également d’un jeu gratuit à récupérer rapidement pour pour le conserver à tout jamais dans sa bibliothèque.

Un jeu gratuit Steam et deux essais ce weekend

Encore et toujours un bon plan pour les joueurs PC. Depuis quelque temps maintenant, Valve propose une nouvelle opération permettant d’essayer deux ou trois productions en fin de semaine. L’occasion pour la plateforme de mettre en avant des titres confidentiels comme des licences très connues. Ce sera la seconde option pour ce weekend où deux gros jeux pourront être testés gratuitement sur Steam. Comme à l’accoutumée, les joueurs auront accès à l’intégralité des heureux sélectionnés, notamment en termes de modes de jeu et de contenu présents dans leur version de base. Les seules conditions pour en profiter relèvent du bon sens : avoir un compte sur la plateforme et disposer d’un PC capable de faire tourner correctement ces deux jeux.

Ce weekend, ce sont donc The Elder Scrolls Online et PGA Tour 2K23 qui peuvent être joués gratuitement sur Steam pendant une période limitée. L’opération prendra fin le 9 avril pour la simulation de golf, tandis que le MMORPG sera accessible sans frais jusqu’au 17 avril 2023. Et comme si cela ne suffisait pas, les joueurs peuvent également récupérer un jeu gratuit Steam pendant cette même période. On parle bien d’un cadeau qui sera conservé dans votre bibliothèque une fois réclamé et non d’un essai temporaire. Inutile de faire durer le suspense, il s’agit du très apprécié Battlestar Galactica Deadlock. Il faudra néanmoins faire preuve de réactivité pour l’obtenir, car il redeviendra payant à compter du 9 avril 2023.

Votre curiosité est piquée ? On vous fait un petit tour d'horizon de tout ce qui est gratuit sur Steam ce weekend, avec une petite présentations pour chacun.

Battlestar Galactica Deadlock gratuit sur Steam

Le jeu gratuit Steam de cette semaine est donc Battlestar Galactica Deadlock. Un titre mélangeant stratégie, tour par tour et science-fiction. Ici, vous dirigez la flotte coloniale durant la Première Guerre Cylon. Votre clan est parvenu à contrer toutes les offensives de ses ennemis à ce jour, mais une victoire décisive se fait toujours attendre. C’était sans compter sur une attaque surprise ingénieusement préparée pour renverser le cours de la guerre. A vous donc de mener différents types de vaisseaux vers la victoire au cours de batailles épiques en 3D.

Chaque décision compte et vos talents de tacticiens seront mis à l'épreuve aussi bien dans le mode solo que le mode multijoueur où vous livrez des batailles spatiales à 1 contre 1. Battlestar Galactica Deadlock est donc gratuit sur Steam du 6 au 9 avril 2023 à 19h00. Rendez-vous sur la page officielle du jeu pour l’ajouter à votre bibliothèque avant qu’il ne soit trop tard.

La référence de la simulation de golf est jouable gratuitement sur Steam du 6 au 9 avril 2023. Une mouture familière pour les amateurs de la licence, qui ajoute quelques nouveautés. Il est par exemple possible d’incarner les joueuses et les joueurs professionnels lors des parties en ligne et en local pour la première fois. Et oui ça inclut le plus connu de tous : Tiger Woods. Évidemment, des parcours de golf inédits sont au programme, dont l’East Lake Golf Club ou St. George’s Golf and Country Club.

Et s’ils ne vous proposent pas assez de challenge, créez votre propre terrain grâce à des milliers d'objets personnalisables et partagez-le avec les joueurs du monde entier. Le mode Topgolf est toujours de la partie avec des matchs compétitifs allant de 1 à 4 joueurs, tout comme le mode MyCareer où le but est de faire de votre joueur le prochain champion FedExCup. Pour jouer gratuitement à PGA Tour 2K23, rendez-vous sur sa page Steam puis cliquez sur la case verte avec la mention « Jouer au jeu ».

The Elder Scrolls Online gratuit sur Steam pendant plusieurs jours

Après Final Fantasy 14 et son essai gratuit, c’est au tour de The Elder Scrolls Online de se laisser approcher le temps de quelques jours. Du 6 au 17 avril 2023, vous pouvez donc rejoindre plus de 20 millions de joueurs pour tester le jeu de base ainsi que le DLC vous emmenant au plein cœur de Morrowind gratuitement sur Steam. Ce MMORPG inspiré de l’univers de la licence, vous invite à découvrir les secrets de Tamriel alors que votre personnage est en quête de son âme perdue.

Rejoignez les factions emblématiques de la franchise, prenez part à tout un tas de quêtes, explorez des régions seul ou avec un groupe pour venir à bout de donjon redoutables ou participer à des batailles en JcJ où s’affrontent plusieurs centaines de joueurs. Notez que le jeu ne nécessite aucun abonnement. Si vous souhaitez poursuivre votre aventure après cet essai, il vous faudra simplement sortir la carte bleue pour l’acheter lui et/ou ses DLC.