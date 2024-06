La cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024 est terminée, et même si c'est un peu la déception, c’était tout de même sacrément chargé en annonces. Parmi elles, un jeu gratuit sur Steam. Oui, un jeu totalement gratuit et vous le connaissez forcément puisqu’il a fait sensation il y a peu…

Un nouveau jeu gratuit débarque sur Steam, c'est déjà un succès !

Un dungeon crawler exigeant qui surfe sur des mécaniques très old school, ce qui a fait sa renommée. Son nom, Dark and Darker, un titre qui mélange PvP et PvE. Les joueurs doivent coopérer pour explorer et piller des donjons tout en affrontant d’autres équipes. Le jeu propose une expérience plutôt hardcore. Heureusement, de nombreuses pièces d’équipement sont là pour vous aider à survivre. Armures, armes (épée, arc, bâton, bouclier..) ou encore de la magie sont au programme pour vous filer un sacré coup de pouce. Le résultat, résolument old school, a plu dès les premières phases de bêta et ce malgré les nombreuses polémiques qui ont poursuivi le jeu.

Quoi qu’il en soit, Dark and Darker est désormais disponible et totalement free to play sur Steam. Si vous ne saviez pas quoi faire du week-end, vous avez là de quoi passer du bon temps entre potes. À vos risques et périls.