S’il n’est pas rare que Steam propose du contenu gratuit, il est plus rare que ça change en cours de route. Que ce soit des DLC gratuits, des jeux offerts ou des périodes de gratuité à durée limitée, en général, la fin de semaine rime avec bons plans pour les joueurs Steam. Dernièrement, un très gros jeu était justement proposé gratuitement pour une durée limitée, désormais, ce jeu est à ajouter à votre bibliothèque et vous pourrez le garder définitivement.

Un nouveau jeu gratuit à garder à vie sur Steam

Il y a peu, nous vous parlions de plusieurs jeux gratuits et autres cadeaux à récupérer sur Steam. Si les offres sont toujours valables, il y a eu du changement pour l’un des jeux. Black Desert, très célèbre MMO ultra généreux et fraîchement mis à jour d’ailleurs, est désormais totalement gratuit. Si de base c’était une période de gratuité à durée limitée, désormais, vous pouvez ajouter le jeu à votre bibliothèque et le conserver définitivement. Le tout, sans condition. Il suffit d’avoir un compte Steam actif, et de vous rendre sur la page de Black Desert pour réclamer votre cadeau. Notez cependant que cette offre n’est pas éternelle, vous avez jusqu’au 6 janvier prochain pour mettre la main dessus avant que celui-ci ne redevienne payant.

Black Desert est un MMO ambitieux et très actif qui vient justement d'être mis à jour il y a peu pour ajouter une nouvelle classe à son arsenal, Deadeye. Avec plusieurs dizaines de classes disponibles, Black Desert est l’un des MMO les plus libres et intéressants sur le marché actuellement. Il est peut-être moins populaire que World of Warcraft ou encore Final Fantasy 14, il n’en reste pas moins très bien suivi et peuplé de milliers de joueurs qui n’en démordent pas. Vous pouvez désormais vous aussi tenter l’aventure.