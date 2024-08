Très récemment sorti sur Steam, voilà qu'un nouveau carton multijoueur improbable se fait jour, et qui a de plus pour lui d'être un jeu gratuit à garder définitivement.

Après des cartons qu'on n'attendait pas comme par exemple Balatro, Helldivers 2 ou encore Palworld, voilà un autre titre qui rassemble beaucoup de joueuses et joueurs sur Steam depuis sa sortie. Un autre OVNI vidéoludique de 2024, qui est quant à lui gratuit et à garder indéfiniment. Voyons voir de quoi il est question.

Un nouveau jeu gratuit qui fait son marché sur Steam

L'année 2024 aura en effet été marquée par des petits jeux qui ont rassemblé une énorme communauté. Sorti le 9 août sur Steam, ce titre indépendant de DeadDevsTellNoLies semble emprunter le même chemin. Et même si d'autres ont présenté un concept similaire, celui-ci semble l'avoir poussé le plus loin, qui plus est en coopération. Entre donc en scène Supermarket Together. Comme son nom l'indique, ce nouveau jeu gratuit vous charge donc de créer votre propre supermarché, avec tout ce que cela implique.

À savoir remplir votre espace de vente, embaucher des employés, tenir la caisse, ou éventuellement empêcher les voleurs à l'étalage de chiper, puis acquérir des avantages avec des points durement gagnés pour débloquer de nouvelles installations ou marchandises. Un titre qui saura donc ravir les fans de jeux de gestion/simulation, que l'on sait nombreux sur Steam. C'est d'ailleurs un fait : Supermarket Together cartonne en ce moment sur la plateforme de Valve. 24 Seulement après sa sortie, il comptait en effet déjà un pic de près de 50 000 utilisateurs connectés simultanément. Ce n'est certes pas grand-chose par rapport à l'exorbitant pic de 2 millions de joueurs sur Palworld à sa sortie sur Steam. Mais il convient de noter qu'il s'agit d'un tout petit jeu gratuit issue d'une toute aussi petite équipe, avec un budget de communication réduit au strict minimum.

La nouvelle découverte multi du moment ?

La raison du joli succès de Supermarket Together sur Steam est probablement due à sa composante multi. Il est en effet possible de gérer son supermarché avec jusqu'à 16 joueuses et joueurs. Sauf que, plus il y a de monde, plus l'action est intense. La partie peut donc devenir un véritable « cauchemar en supermarché » très rapidement.

Le jeu gratuit de DeadDevsTellNoLies a notamment trouvé son public sur Twitch, avec un pic de spectateurs avoisinant les 60 000 à sa sortie. On peut donc quelque part dire que ce nouveau carton Steam est le nouveau « jeu à streamers » en vogue. Reste à voir si le succès sera encore au rendez-vous dans quelques jours, et si tous ces supermarchés se mettant à pousser sur Steam continueront à rassembler des clients.

Sources : Steam ; SteamDB