Il n’y a pas que l’Epic Games Store dans la vie. Entre GOG et Amazon Prime Gaming, remplir sa ludothèque sans débourser un seul centime (supplémentaire) est devenu un jeu d’enfant. De temps à autre, les éditeurs proposent également des essais gratuits sur Steam donnant accès à l’intégralité de leurs productions le temps d’un weekend, quand d’autres laissent les joueurs garder leurs jeux à vie. C’est dans cette seconde catégorie que l’offre du jour se trouve.

Un nouveau jeu gratuit Steam à récupérer

Encore méconnue en France, la plateforme Fanatical se fait petit à petit sa réputation grâce aux jeux gratuits Steam qu’elle propose de temps en temps. Parfois, elle propose en effet de récupérer des clés sur la plateforme de Valve pour appâter le chaland et promouvoir ses opérations commerciales, comme ses soldes. Bon, on tempère tout de suite, on est loin de ce que peut proposer l’Epic Games Store, surtout en ce moment avec Ghostrunner. Pour célébrer celles actuelles, la boutique distribue gratuitement des clés Steam de Streamer Life Simulator. On vous l’accorde, ce n’est pas le jeu du siècle, mais il a su faire mouche auprès des amateurs du genre.

Sans surprise, ce jeu gratuit Steam est une simulation dans laquelle vous tentez de vous faire une place parmi les plus grands streameurs du monde. Vous partez d'absolument rien, nichés dans un quartier un peu douteux avant d’améliorer votre cadre de vie et votre set up pour attirer toujours plus d’abonnés et de subs. Le jeu propose même un petit monde ouvert dans lequel vous pouvez aller vous ravitailler. Un titre globalement moyen, soyons honnêtes, mais pas mal pour tuer le temps.

Envie de devenir une superstar mondiale virtuelle ? Rien de plus simple. Pour récupérer ce jeu gratuit Steam, vous devez simplement vous rendre sur la page dédiée de Fanatical. Ensuite, cochez la case pour s’abonner à leur newsletter, cliquez sur « ajouter au panier » et vous êtes parés. Il vous faudra néanmoins créer un compte sur la plateforme au préalable (si ce n’est pas déjà fait) puis lier votre compte Steam. Avant d’éviter tout abus, Fanatical impose une condition : avoir déjà fait des achats sur la plateforme de Valve à hauteur de 5€ minimum. C’est presque une formalité à ce stade.

Le code de votre jeu gratuit Steam vous sera ensuite envoyé instantanément par mail. Il vous suffira de le rentrer sur la plateforme avec la procédure habituelle. Même si ce n’est pas le jeu le plus sexy qu’il soit, on vous conseille de ne pas trop tarder si vous souhaitez profiter de l’offre. Elle prendra fin le 23 avril, sachant que les codes sont distribués sur la base du premier arrivé, premier servi.