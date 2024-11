Les semaines défilent à une vitesse folle, et les bons plans avec. L’Epic Games Store continue de gâter ses utilisateurs avec ses cadeaux hebdomadaires, mais les autres plateformes savent elles aussi se montrer généreuses. C’est le cas de Steam qui y va presque systématiquement de ses weekends d’essais gratuits, permettant de tester quelques productions données dans leur intégralité le temps de quelques jours. De temps à autre, la boutique y va aussi de ses cadeaux et de ses jeux à conserver. C’est bien dans cette seconde catégorie que les offres du jour se nichent.

Un beau jeu gratuit Steam à conserver

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas directement sur la plateforme de Valve qu’il faut se tourner, bien que le code sera à activer dessus. La boutique Fanatical commence petit à petit à se tailler une réputation en France grâce à ses jeux gratuits Steam qu’elle offre ponctuellement. Elle propose de temps à autre de récupérer des clés de jeux divers et variés sans aucune contrepartie, si ce n’est de s’abonner à sa newsletter et de s’inscrire sur son site. Là où la boutique misait surtout sur des titres méconnus, c’est cette fois une production indépendante qui a sa petite aura qui est mise en avant. Pour célébrer ses nouvelles soldes en cours, Fanatical distribue donc gratuitement des clés Steam de Spirit of the North.

Un titre inspiré par les paysages somptueux de l’Islande, qui vous met dans les patounes d’un renard roux explorateur dont l'histoire est liée au gardien des aurores boréales, l’esprit d’une renarde sacrée. Dans cette aventure paisible et dénuée de dialogues, vous devrez donc résoudre plusieurs énigmes et spéculer sur la nature de l’ancienne civilisation perdue qui a laissé ses marques sur l’environnement. Un jeu gratuit Steam franchement sympathique et particulièrement apprécié des amateurs du genre, en attestent ses presque 4000 évaluations très positives sur la plateforme. Parfait pour se mettre à la page, d'autant qu'une suite est actuellement en préparation.

Envie de plonger dans cette aventure onirique ? C’est simple comme bonjour. Pour récupérer votre jeu gratuit Steam, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée à ce cadeau directement sur Fanatical. Ensuite, vous devez cocher la case pour vous abonner à la newsletter et cliquer sur « ajouter au panier » une fois fait… Et le tour est joué. Il n’y a qu’une petite condition qui relève de la formalité, ceci dit. Lier votre compte Steam à celui du site et avoir fait au minimum 5€ d’achats sur la plateforme de Valve. Le code de votre jeu gratuit Steam vous sera ensuite envoyé instantanément par mail et vous n’aurez qu’à suivre la procédure habituelle pour le rentrer sur la boutique. Vous avez jusqu'au 15 novembre 2024 pour mettre la main dessus.

En plus de ce jeu gratuit Steam, les joueurs peuvent également se rendre sur la boutique pour récupérer de nouveaux cadeaux, toujours entièrement gratuits. Le Festival de la cuisine bat actuellement son plain sur la plateforme de Valve, avec des réductions sur les jeux dans la thématique. Comme toujours, les joueurs peuvent en profiter pour mettre la main sur un avatar et un autocollant animés, ainsi qu’un cadre exclusif. Rendez-vous sur cette page pour réclamer vos cadeaux.

Source : Fanatical & Steam