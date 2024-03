Les jeux gratuits s'enchaînent pour les PCistes. En plus de ceux de l’Epic Games Store, GOG et Amazon Prime Gaming, c’est au tour de Steam de proposer un titre plutôt apprécié.

Le weekend se termine sur une bonne note pour l’ensemble des joueuses et des joueurs PC. S’ils trouvaient qu’ils n’avaient pas assez matière à passer le temps avec les deux jeux jouables gratuitement en ce moment sur la plateforme, voici qu’une nouveau cadeau peut-être récupéré sur Steam. Et on parle bien d’un jeu gratuit qui sera conservé à vie et qui ne nécessite aucun abonnement.

Un nouveau jeu gratuit Steam à récupérer

Presque chaque semaine, la plateforme propose à l'ensemble de ses utilisateurs de tester gratuitement plusieurs productions pendant quelques jours. Pas d’abonnement, de conditions cachées, juste un clic pour télécharger les jeux en question et le tour est joué. Passée la date de fin de l’offre, ils redeviennent en revanche payants. Malgré tout, Steam propose de temps à autre de récupérer certains titres et de les conserver dans sa bibliothèque aussi longtemps que la boutique vivra. C’est justement l’un d’eux qui est actuellement disponible. Son nom, Space Crew Legendary Édition. Dans ce jeu de simulation et d’aventure, vous devez recruter et entraîner un équipage de bras cassés pour défendre la Terre contre des armées d'extraterrestres et de cyborgs.

Dans ce jeu gratuit Steam, recrutez votre équipage, personnalisez votre vaisseau et partez explorer la galaxie combattre les menaces aliens en essayant de perdre le moins d’hommes possible. Ces missions permettront de partir en reconnaissance, de récupérer du matériel pour améliorer votre moyen de locomotion en lui octroyant de meilleures armes, moteurs et autres, ou même d’aller chasser quelques têtes pour récupérer leurs primes. Au fil des heures, vous pourrez transformer vos petits bleus en un véritable équipage d’élite. Vous aurez largement le temps de vous faire la main à cette boucle de gameplay pendant les deux campagnes scénarisées qui demanderont un peu moins d’une vingtaine d’heures pour être complétées. On vous l’accorde, ce n’est pas le jeu gratuit Steam du siècle, mais cet ersatz de Bomber Crew a le mérite d’être un peu plus survolté, sans être une véritable révolution.

Ce jeu gratuit Steam pourra être récupéré jusqu’au 14 mars à 18h00, après quoi il redeviendra payant. On rappelle encore une fois que s’il est réclamé avant cette date fatidique il restera dans votre bibliothèque aussi longtemps que votre compte Steam existera. Ne traînez pas trop en revanche, puisque le nombre de clés est limité et l’offre prendra fin une fois le stock épuisé. Pour ce faire, il faut simplement vous rendre sur la page dédiée au jeu, puis de trouver la case « Obtenir Space Crew: Legendary Edition ». A partir de là, il vous suffit donc de cliquer sur « Ajouter au compte » et le tour est joué.