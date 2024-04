Si vous n'avez pas récupéré les deux jeux gratuits de l'Epic Games Store, n'attendez plus ! The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition et Thief disparaissent dès cet après-midi. Comme chaque semaine, il y aura une rotation à 17h00 et ces deux gros titres seront remplacés par l'excellent Ghostrunner. De son côté, Steam compte rivaliser avec une nouvelle sortie qui est jouable gratuitement. Un titre inédit sur PC, mais qui a déjà connu un succès critique et commerciale sur consoles et supports mobiles.

Un nouveau jeu gratuit dépaysant sur Steam

Ce ne serait pas une bonne semaine sans jeu gratuit sur Steam. Et cette fois, il s'agit d'un free to play qui a été lancé en premier lieu sur iOS en 2019, Sky Children of the Light. Le nouveau titre du studio thatgamecompany, fondé par Jenova Chen, le créateur de flOw, flower ou encore de ce qui est considéré comme son chef d'oeuvre, Journey. Et d'ailleurs, Sky : Enfants de la Lumière empruntent un peu à tous ces softs à la fois. Que ce soit pour la poésie qui s'en dégage, certains environnement, ses déplacements aériens et flottants, ou le look des personnages avec leur cape qui virevolte. En revanche, le studio a repoussé les limites qu'il s'était fixées avec le multijoueur puisque 8 joueurs peuvent se retrouver en ligne. Après plus de 260 millions de téléchargement, Sky Children of the Light est arrivé sur PC via Steam.

Thatgamecomapny décrit Sky Enfants de la Lumière comme un « jeu d'aventure social » à vivre seul ou à plusieurs pour s'évader. « Un royaume sain et accueillant, plein d'aventure et de joie. L'endroit idéal pour passer du temps entre amis… ou une l'escapade quotidienne de ceux qui préfèrent se détendre en solitaire ». Une expérience qui n'est absolument pas compétitive et qui jouit toujours d'une esthétique à tomber par terre. Mais quelle est la différence entre cette version Steam et les éditions iOS, Android, Nintendo Switch et PS4 ? En termes de contenus, c'est identique. Toutefois, c'est sur la forme que cela diffère.

La version gratuite de Sky Children of the Light sur Steam a besoin d'être peaufinée, mais le studio a tracé une feuille de route. En sortie d'early acess, le jeu disposera d'améliorations HDR et VRR, sera plus stable sur PC et Steam Deck, accueillera les succès et l'intégration des amis, des modifications vis-à-vis de l'interface utilisateur, un système de quêtes inédit etc. Par contre, il n'est pas question de rendre le jeu payant. Votre carte bleue sera sollicitée uniquement en cas d'achat de packs de DLC.

Sky Children of the Light est de sortie sur PC

Sky Children of the Light est disponible gratuitement sur PC, via Steam, et il n'y a pas réellement de raison de ne pas l'essayer si vous êtes curieux. Sur la plateforme de Valve, le jeu récolte déjà 84% d'avis positifs sur 550 évaluations, alors qu'il n'est sorti que depuis quelques heures. Si l'on regarde Metacritic, les retours sont également très favorables à la dernière production de thatgamecompany. Le score presse est à 82/100, tandis que celui des joueurs est à 7,5/10. Tout est dans le vert, une belle preuve que le titre a su trouver son public et toucher certains. De notre côté, il a obtenu un 8/10 qui correspond à « Très bon ». Comme pour Journey ou Flower, l'ambiance, les sensations ou encore l'imagerie font partie des qualités de Sky Les Enfants de la Lumière.