Les adeptes de Steam célèbrent souvent les bonnes affaires, car la plateforme de Valve regorge continuellement d'offres promotionnelles attrayantes. De plus, il arrive parfois que des titres normalement vendus soient proposés gratuitement, non seulement sous forme de free-to-play, mais également en tant que jeux complets offerts sans frais. Actuellement, il y en a justement un qui pourrait vous intéresser. Toutefois, attention, car il faut agir très rapidement.

Un jeu de grande qualité est gratuit sur Steam

Le jeu du jour qui est gratuit sur Steam est donc RPG Maker XP. Il s'agit en fait d'un jeu/outil conçu pour ceux qui rêvent de créer leur propre jeu de rôle mais qui ne maîtrisent pas forcément la programmation. Lancé en 2005, il s'est rapidement imposé comme un choix populaire parmi les débutants et les développeurs de jeux indépendants. Le logiciel se distingue par sa simplicité d'utilisation, permettant à n'importe qui de construire des mondes, de développer des histoires et de créer des personnages sans écrire une seule ligne de code. Avec RPG Maker XP, les utilisateurs peuvent assembler des jeux en utilisant des éléments graphiques et sonores préexistants, tout en ayant la possibilité d'ajouter leurs propres créations pour personnaliser leurs projets.

Une des grandes forces de RPG Maker XP réside dans son système de script basé sur le langage Ruby, connu sous le nom de RGSS (Ruby Game Scripting System). Ce système offre une flexibilité assez folle, permettant aux utilisateurs plus avancés de modifier profondément le fonctionnement de leurs jeux. Que ce soit pour ajuster les mécaniques de combat, changer les interactions avec les personnages non-joueurs ou même introduire des systèmes de jeu totalement inédits, RPG Maker XP ouvre la porte à une personnalisation poussée. Cette capacité à s'adapter à la vision de chaque créateur a conduit à la naissance d'une communauté très active, partageant ressources, conseils et projets.

Un outil plus qu'un jeu ?

RPG Maker XP se distingue des jeux traditionnels car il n'est pas un jeu à proprement parler, mais plutôt un outil de création de jeux. Au lieu de fournir une expérience ludique directe, il met entre les mains des utilisateurs le pouvoir de devenir des créateurs. Les utilisateurs endossent le rôle de développeurs, scénaristes et designers, travaillant sur chaque aspect de leur jeu, de la trame narrative aux détails des combats.

Normalement, le jeu est proposé au tarif de 24,50 euros, mais exceptionnellement, vous pouvez vous le procurer gratuitement jusqu'au 19 février à 19h00. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas question d'en profiter que quelques jours, mais bel et bien... à vie ! En effet, une fois le jeu ajouté à votre bibliothèque, il est à vous. Plutôt pas mal, n'est-ce pas ?