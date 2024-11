Il n’y a pas que l’Epic Games Store qui gâte ses utilisateurs. Les papas de Fortnite y vont certes de leurs cadeaux hebdomadaires depuis des années maintenant, mais les autres boutiques savent se montrer généreuses. GOG y va de son initiative lors de ses opérations commerciales, quand Steam fait la part belle aux essais gratuits donnant accès à l’intégralité de plusieurs productions le temps d’un weekend. Il arrive parfois que les éditeurs proposent aux joueurs de garder leurs jeux à vie. C’est bien dans cette seconde catégorie que l’offre du jour se niche.

Dernière chance pour ce jeu gratuit Steam

Ça arrive de temps à autre, mais ce n’est pas directement du côté de la plateforme de Valve qu’il faut se tourner, même si le code sera bien à activer dessus. Encore méconnue en France malgré ses cadeaux ici et là, la boutique Fanatical se taille doucement, mais sûrement une petite réputation grâce aux jeux gratuits Steam qu’elle offre ponctuellement. Elle propose en effet parfois de récupérer des clés sans aucune contrepartie, si ce n’est de s'inscrire sur son site et s’abonner à sa newsletter. On reste cependant sur des titres à plus petite échelle comme sur GOG, mais la plateforme aura le mérite d’élargir vos horizons. Pour célébrer ses soldes en cours, Fanatical distribue donc gratuitement des clés Steam d’UNLOVED.

Les inconditionnels de Doom le connaissent déjà sûrement. Il s’agit en effet d’un jeu basé sur le mode Doom2, mais réimaginé sur l'Unreal Engine 4. Attendez-vous donc à un FPS bourrin, des démons à dézinguer, des pétoires à tout-va et bien sûr des effusions de sang à n’en plus finir. Petit bonus, ce jeu gratuit Steam peut même être joué en coop jusqu’à quatre. Il faudra cependant dire à vos compagnons d’armes de ne pas trop tarder, puisque l’offre prendra fin ce mercredi 6 novembre 2024.

Envie de poutrer du démon ? C’est simple comme tout. Pour récupérer votre jeu gratuit Steam, vous devez vous rendre sur la page dédiée à ce cadeau sur Fanatical. Il vous suffit ensuite de cocher la case pour vous abonner à la newsletter, puis de cliquer sur « ajouter au panier ». Et c’est tout ! Notez cependant qu’il vous faudra créer un compte sur le site au préalable si ce n’est pas déjà fait, puis lier votre compte Steam. Comme toujours, Fantatical impose une seule condition. Il est nécessaire d’avoir déjà fait des achats sur la plateforme de Valve à hauteur de 5€ minimum. Autant dire que c’est une formalité. Le code de votre jeu gratuit Steam vous sera ensuite envoyé instantanément par mail et vous n’aurez qu’à suivre la procédure habituelle pour le rentrer sur la boutique.

Source : Fanatical