Entre les jeux gratuits hebdomadaires de l’Epic Games Store, les cadeaux Amazon Prime et parfois les offres GOG, il n’a jamais été autant facile de jouer sans se ruiner. Si ces titres sont conservés aussi longtemps que les plateformes perdureront, Steam permet régulièrement de tester une ou plusieurs productions le temps de quelques jours. Aucun abonnement ou condition cachés, c’est entièrement gratuit jusqu’à la fin de l’essai. Une initiative qui permet aux joueurs PC d’élargir leurs horizons avec des titres de calibres et genres variés, ou de voir si un titre est fait pour eux avant l’achat. Il vous reste justement encore quelques heures pour essayer le jeu gratuit Steam du weekend qui vient de s’achever.

Un très bon jeu encore gratuit sur Steam

L’heure tourne, il ne reste plus longtemps aux plus curieux pour faire quelques swings. PGA Tour 2K23 est en effet jouable gratuitement jusqu’à ce lundi 22 juillet aux alentours de 19h. Comme à chaque fois avec l’initiative, le dernier représentant de la licence incontournable pour les amateurs de golf est bien gratuit dans son intégralité. Les joueuses et joueurs ont ainsi accès à l’ensemble de ses modes de jeu, fonctionnalités et autres mises à jour déployés depuis son lancement. Et avec PGA Tour 2K23 ça signifie une ribambelle de contenus, tant le jeu est riche, pour ne pas dire énorme.

Cet essai gratuit Steam vous permettra donc de tâter le fameux mode carrière scénarisé, où vous pouvez créer votre propre golfeur qui devra arriver sur le haut du podium. Ce sont également une vingtaine de parcours sous licence et fidèlement modélisés qui sont à votre disposition, avec une difficulté personnalisable pour les amateurs de challenge. Si le cœur vous en dit, vous pouvez tout aussi bien créer votre propre terrain de golf ou essayer ceux conçus par la communauté. Une quinzaine de golfeurs professionnels sont également à votre disposition, et oui Tiger Woods est évidemment de la partie. Bien entendu, si vous passez à l’achat après cet essai gratuit Steam, tous les vêtements et contenus débloqués seront conservés.

Profitez en tant que PGA Tour 2K23 est encore gratuit sur Steam, d’autant que le jeu est clairement un must-have dans le genre. Il a reçu un accueil chaleureux des joueurs comme de la presse, et chaque année, il reste LA référence pour les amateurs de la discipline. Pour l'essayer, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle du jeu, puis de cliquer sur le bouton « Jouer au jeu » en vert.