Un jeu gratuit, ça ne se refuse pas, alors quand celui-ci est excellent, ça se refuse encore moins. Si vous traînez un peu sur PC, vous avez certainement l'habitude d'attendre le jeudi pour attraper les jeux de l'Epic Games Store, et vous surveillez déjà Steam le lendemain pour voir ce qu'il propose à son tour. Mais il arrive parfois que l'on zappe des opportunités intéressantes, c'est pourquoi une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal.

Dernière chance de récupérer cet excellent jeu gratuit sur Steam

Justement, sachez qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour mettre la main sur un excellent jeu gratuit sur Steam. Ce jeu, c'est We Were Here Expeditions : The FriendShip. Un jeu d'énigmes à faire en coopération avec un camarade. Le principe est très simple, on incarne deux explorateurs partis farfouiller des ruines et d'autres complexes abandonnés. Si le jeu paraît tout à fait ordinaire de prime abord, il s'avère en réalité très intéressant et bien amené. La particularité du soft est de proposer de la coopération obligatoire et immersive. Bien souvent, les deux acolytes se retrouvent séparés et doivent communiquer par talkie-walkie afin de s'entraider à distance pour avancer. Il est en effet impossible de réussir les puzzles sans l'aide de son camarade. On vous conseille d'ailleurs d'utiliser le chat vocal in-game pour renforcer davantage l'immersion. Ça fonctionne à merveille.

We Were Here Expeditions : The FriendShip est sorti le 14 septembre dernier, et les développeurs ont directement proposé le jeu gratuitement sur toutes les plateformes, dont Steam justement. Il suffit d'aller réclamer le jeu directement sur la page magasin. L'offre expire toutefois le 13 octobre prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre la main dessus sans débourser un centime.

Et si le jeu vous plaît, sachez qu'il existe plusieurs autres épisodes reposant sur exactement le même fonctionnement. La franchise We Were Here propose ses épisodes pour une bouchée de pain sur consoles et PC.