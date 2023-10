C'est le week-end, ce qui veut dire qu'il est l'heure de profiter des jeux gratuits sur l'Epic Games Store et sur Steam. Alors que l'EGS a déjà offert son jeu hebdomadaire, Steam vient lui aussi nous révéler le sien. Pas de limitation dans le temps cette fois, le jeu gratuit de la semaine est carrément offert et peut être ajouté à votre bibliothèque dès maintenant. Cerise sur le gâteau, il s'agit d'un titre plutôt bon et apprécié par les joueurs.

Un jeu gratuit à récupérer tout de suite sur Steam

Si vous aimez les shooters et les roguelites, vous allez être servis. Le jeu gratuit de cette semaine n'est autre que Cryptark, un roguelite teinté de shoot'em up où l'on incarne un employé d'une entreprise un peu louche qui semble s'intéresser à des infrastructures paumées dans l'espace. C'est donc à vous de les trouver, de les aborder et de faire le ménage pour mettre la main sur des ressources et éliminer toutes les menaces. Le jeu se présente comme un shooter à l'ancienne et joue avec la gravité. Si les contrôles sont un peu difficiles au départ, quelques heures suffiront pour maîtriser la bête et en profiter pleinement.

Outre de l'action débridée, Cryptark met aussi l'accent sur la préparation et l'optimisation de l'équipement. Il faudra en effet bien planifier ses assauts avant de se lancer dans l'action. Roguelite oblige, le jeu est plutôt difficile, bien qu'il n'y ait rien d'insurmontable. La rejouabilité est également au cœur de l'expérience puisque chaque forteresse volante est unique, étant générée de manière procédurale. Voilà qui devrait éviter de s'ennuyer.

Habituellement proposé pour une quinzaine d'euros, Cryptark est totalement gratuit jusqu'au 22 octobre 2023 sur Steam. Vous avez donc un peu près de 48 heures pour mettre la main dessus. En prime, le jeu vient de recevoir une importante mise à jour bourrée de nouveautés, dont un mode facile précisément pour les joueurs n'ayant pas spécialement envie de se casser la tête, mais qui souhaitent tout de même jouer les curieux.

Une suite à Cryptark arrive bientôt

Par ailleurs, le studio sortira prochainement une suite de son jeu. Nommée Gunhead, ce nouvel épisode de la franchise reprendra le même univers que Cryptark, et dans le fond les même mécaniques de jeu, mais optera cette fois pour une vue subjective. Gunhead se présentera donc comme un FPS ultra nerveux où l'on devra continuellement utiliser un jetpack afin de maîtriser la gravité tout en liquidant une tonne d'ennemis aliens. On ne va pas faire dans la dentelle encore une fois et on s'attend déjà à une bonne dose de difficulté. Gunhead sera disponible sur PS5 et PC dès le 8 novembre 2023.