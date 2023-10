Les plateformes pour jouer sur PC sont très nombreuses et toutes ont leurs avantages. Promotions, jeux gratuits… Steam, l'Epic Games Store et GOG sont des maîtres en la matière. Aujourd'hui, ce n'est pourtant pas l'un des rendez-vous hebdomadaires dont il est question, mais bel et bien une nouvelle sortie. Un jeu flambant neuf offert gratuitement dès son lancement sur Steam.

Un tout nouveau jeu gratuit sur Steam

«Ça ne coûte rien. J'ai fait ça par amour des RPG old-school et de la série Ultima», c'est ce que l'on peut lire sur le compte Twitter de Fluttermind. Derrière ce nom mystérieux se cache en réalité Dene Carter, vétéran du milieu, notamment co-créateur de la série Fable, rien que ça. Un amoureux de RPG old school, à l'instar de Todd Howard (Starfield) qui avait par ailleurs lui aussi avoué son amour pour la série Ultima, une licence de RPG qui a fait les beaux jours des joueurs dans les années 80-90. Dene Carter a donc décidé d'offrir le fruit de son travail aux joueurs. Le jeu en question s'appelle Moonring, un RPG old-school, très, très old-school.

Moonring, un nouveau jeu disponible gratuitement dès sa sortie

C'est « une lettre d'amour aux premiers RPG roguelike de l'époque comme la série Ultima », déclare le développeur. Une génération de jeux qui ne parlera qu'aux joueurs les plus âgés et/ou amoureux de jeux rétro. Moonring propose une épopée en monde ouvert et sans aucune assistance. On y incarne un personnage, un élu, qui devra sauver son monde en train de sombrer dans les ténèbres. On nous annonce un univers riche, une centaine d'ennemis différents à affronter, un vaste monde à explorer et des choix à effectuer. Le tout repose sur une direction artistique singulière, conçue de couleurs acidulées, tout en néon, sur fond noir. Atypique et intriguant. Moonring pourrait bien être votre petite surprise de ce début octobre.

Vous pouvez récupérer le jeu gratuitement sur Steam sans aucune condition. Notez par ailleurs qu'il s'agit ici d'un jeu complet, jouable en solo et totalement dénué de microtransactions. Gratuit de chez gratuit donc.