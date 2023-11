À l'image de l'Epic Games Store qui offre un jeu canon jusqu'au 9 novembre 2023, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Steam propose aux joueuses et joueurs de télécharger gratuitement un nouveau titre. Un soft qui aurait pu rester à jamais dans l'ombre, mais c'était sans compter sur son succès inattendu en 2022.

Un nouveau jeu gratuit Steam disponible, il a fait un carton

La plateforme Fanatical, qui permet d'acheter des jeux à moindre coût, fait de plus en plus parler grâce à la distribution gratuite de clés Steam. Un excellent moyen pour elle de se faire connaître, et dans le même temps, d'essayer d'attirer de nouveaux clients via des promotions temporaires. La semaine dernière, le site a offert le titre 12 is Better Than 6. Un top-down shooter avec des éléments d'infiltration dans un décor du Far West.

Cette semaine, Fanatical récidive avec un nouveau jeu gratuit Steam plutôt confidentiel, sauf si vous avez squatté certaines chaînes Twitch et YouTube l'année dernière. Il s'agit de Nomad Survival, un rogue-lite qui vous demande de résister à des vagues d'ennemis, qui ne manqueront pas de vous surprendre, avant d'aller affronter un boss final. Bien entendu, au fur et à mesure, des compétences passives comme actives se débloquent pour revenir plus fort. Un jeu avec 84% d'évaluations positives sur Steam, parmi 1441 avis, et qui a souvent été vendu comme le successeur de Vampire Survivors.

À l'instar de son modèle, Nomad Survival a gagné en popularité via le streaming, que ce soit à travers Twitch ou YouTube. Une production indépendante qui mérite donc votre attention, y compris pour le télécharger. En effet, contrairement à d'autres jeux gratuits Steam, il va falloir valider votre « achat » depuis la plateforme Fanatical. Mais pas de panique, on vous explique comment faire pour obtenir ce nouveau cadeau.

Pour récupérer gratuitement Nomad Survival, il faut tout d'abord faire preuve de réactivité. Vous avez jusqu'à ce jeudi 9 novembre, le jour de la nouvelle fournée de l'Epic Games Store, pour le réclamer. Si le délai est respecté, rendez-vous sur la page Fanatical de l'offre, abonnez-vous à la newsletter, ajoutez le jeu au panier et validez. Une condition s'applique néanmoins : lier son compte Steam. On résume donc les étapes :

Se rendre sur la page Fanatical

Lier son compte Steam et souscrire à la newsletter Fanatical

Ajouter Nomad Survival à son panier et passer à la caisse

En bonus, vous pourrez recevoir également un bon de réduction de 5% sur les Mystery Bundle. Des packs de plusieurs jeux que vous ne connaissez pas à l'avance. Par exemple, il y a encore le « Halloween Mystery Bundle » pour 3,95€ actuellement qui comprend trois clés Steam. « Entrez dans le royaume de la peur et du mystère avec notre pack mystère Halloween exclusif ! Cette collection triée sur le volet de sensations palpitantes vous offre une expérience inégalée dans le monde du jeu d’horreur. Avec plus de 60 titres étranges issus d'un large éventail de genres effrayants tels que l'horreur psychologique, la survie, le surnaturel, l'action, l'aventure, le RPG et bien plus encore, préparez-vous à être immergé dans un monde de délices sinistres ».