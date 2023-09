Steam fête la rentrée en proposant un nouveau jeu gratuit pour une durée limité. Un jeu délirant et hilarant à ne surtout pas rater. On vous conseille d'y aller entre potes.

Comme chaque semaine Steam propose un ou plusieurs jeux gratuitement, que ce soit des jeux offerts à conserver indéfiniment ou des jeux jouables gratuitement dans leur intégralité pendant une durée limitée. Dans tous les cas, c’est gratuit et ça ne dure que quelques jours à chaque fois, il faudra donc rapidement se décider pour en profiter dans les temps. De plus, cette semaine, ça ne devrait pas être trop difficile, tant le jeu proposé gratuitement est extrêmement drôle.

Un jeu délirant jouable gratuitement sur Steam

Pas de AAA, mais un jeu indépendant orienté party-game, c'est-à-dire multijoueur avec une très grosse dose de fun. Steam nous met sous le nez Ultimate Chicken Horse, qui sera accessible gratuitement pendant quelques jours. Il s’agit d’un jeu de plateforme multijoueur dans lequel les joueurs doivent traverser de petits tableaux en plusieurs manches pour marquer des points. Si par malheur ils touchent un piège ou tombent dans le vide, c’est la mort immédiate. À chaque manche, tous les joueurs reçoivent un objet à placer n’importe où dans le tableau. Ces objets peuvent avoir des propriétés diverses, ce peut être des plateformes mouvantes, des pièges ou tout autre chose. Autant vous dire qu’en quelques manches, les niveaux ne ressemblent plus à rien et l’amusement est garanti.

Si vous suivez un peu ce qu'il se passe sur Twitch, vous avez certainement déjà vu tourner Ultimate Chicken Horse. Le jeu propose tout un tas de stages différents à traverser, des dizaines d’objets aux propriétés uniques, des classements et peut même être joué jusqu’à 4 dans une même partie. C'est même recommandé si vous voulez vraiment vous marrer. Vous pourrez profiter de ce jeu gratuitement dès aujourd’hui et ce jusqu’au lundi 11 septembre. Si vous ne saviez pas à quoi jouer ce week-end avec vos potes, vous avez ici un jeu de choix pour passer le temps et vous offrir une belle tranche de rire dans la foulée. Dans le même temps si vous voulez encore plus de jeux gratuits, sachez que l'Epic Games Store offre lui aussi un nouveau titre chaque semaine.