Steam propose une fois de plus de récupérer gratuitement un jeu et de le garder à vie. Parfait pour plonger dans un nouvel univers sans avoir besoin de débourser un centime.

Au même titre que l’Epic Games Store ou GOG, Steam est une plateforme intéressante pour jouer gratuitement à des jeux et, parfois, comme c’est le cas aujourd’hui, pour les garder à vie sans débourser un seul centime. Cependant, comme toujours, ce genre d’offre est limité dans le temps.

Un jeu gratuit à vie sur Steam, mais faites vite

Pour rappel pour les fans de MMORPG et les curieux en quête de nouvelles expériences : Black Desert est actuellement gratuit sur Steam ! Mais attention, cette offre est limitée dans le temps. Vous avez jusqu’au 6 janvier à 19h00 pour l’ajouter à votre bibliothèque et le conserver à vie.

Black Desert, développé par Pearl Abyss, n’est pas un MMORPG comme les autres. Ce jeu est connu pour ses graphismes à couper le souffle et son monde ouvert gigantesque. Mais ce qui le distingue vraiment, c’est son système de combat. Ici, pas de combats au tour par tour ou d’attaques automatiques. Tout repose sur vos réflexes et votre précision.

Un beau MMO

Le jeu sur Steam propose aussi un contenu extrêmement varié :

Des quêtes scénarisées pour plonger dans une histoire riche.

pour plonger dans une histoire riche. Un système économique complexe , parfait pour les amateurs de commerce et de gestion.

, parfait pour les amateurs de commerce et de gestion. Des batailles épiques en PvP , avec des guerres de guildes et des duels intenses.

, avec des guerres de guildes et des duels intenses. Une personnalisation ultra-détaillée, pour créer un personnage vraiment unique. Car oui, l’un des points forts de Black Desert, qui contribue à son succès, est sans conteste son éditeur de personnage. Pearl Abyss, le studio derrière le jeu, a conçu un outil de personnalisation d’une richesse et d’une précision rarement égalées dans le monde des MMORPG.

Que vous aimiez explorer, combattre ou simplement gérer votre empire commercial, il y a forcément quelque chose pour vous dans Black Desert. Avec ses mises à jour régulières et ses événements spéciaux, le jeu continue d’évoluer et d’ajouter du contenu sur Steam. Même si vous avez une configuration PC modeste, pas d’inquiétude : le jeu est bien optimisé et reste fluide. Par ailleurs, sachez que les différents DLC bénéficient actuellement d'une remise de 44 % avec la Conqueror Edition.

Source : Steam