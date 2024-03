L'heure est venue d'essayer un nouveau jeu gratuitement sur Steam, et cette fois, on a affaire à une grosse franchise qui, au lieu de nous mettre des étoiles dans les yeux, nous couvre de sang et de tripes.

Comme souvent, avant d'entrer dans le weekend, Steam a une belle offre pour ses utilisateurs (qu'ils ne peuvent pas refuser, selon la rumeur). Il les invite à faire des jeux, et ce, sans faire chauffer la carte bleue. Bien sûr, c'est seulement pour une durée limitée, mais ça reste un magnifique cadeau à ne louper. Dès maintenant, vous avez donc l'opportunité d'en faire un, sans frais supplémentaires. Si vous aimez le sang, la violence, la survie, la peur, le tout, dans un titre issu d'une saga iconique, vous êtes à la bonne adresse.

Un nouveau jeu à faire gratuitement sur Steam, le sang va couler

Le jeu en question, c'est The Texas Chain Saw Massacre. Mais vous le connaissez sûrement sous un autre nom, à savoir Massacre à la tronçonneuse. Le premier film commence à se faire un peu vieux, puisqu'il date de 1974. Bien sûr, il y en a eu d'autres après ça, et même un en 2022. C'est vous à quel point c'est toujours autant populaire (peut-être pas au niveau de la critique). Donc forcément, ça devait bientôt être au tour du jeu vidéo. Et ça n'a pas coupé avec cette production signée Gun Interactive, à faire pendant trois jours gratuitement via Steam. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici ?

Dans ce jeu d'horreur asymétrique, on a la possibilité de rejoindre deux camps : les Victimes ou la Famille. Nos pauvres survivants doivent trouver le moyen de fuir le domaine dans lequel ils sont enfermés. Pour ce faire, plusieurs sorties sont accessibles, mais il faut les déverrouiller. Le hic, c'est que la Famille rôde, et qu'elle ne va pas rendre la tâche facile. En particulier Leatherface. Est-ce que vous avez envie de tenter votre chance gratuitement ? Alors, direction Steam !

Dans nos colonnes, Massacre à la tronçonneuse a reçu l'honorable note de 7/10. Courtoisie de _SutterCane qui s'est chargé de survivre à notre place à la Famille. Ou de trucider les survivants, c'est au choix. Le bilan est simple, c'est un bon jeu du genre et qui sert de bel hommage à l'œuvre de Tobe Hooper. Un peu comme Evil Dead The Game. Les exécutions sont bonnes, à l'image du level design ou des personnages qu'on incarne. Après, il souffre tout de même d'un problème au niveau des animations et des modélisations, d'un déséquilibre dans les camps ou encore d'un contenu un peu maigre. Mais bon, c'est gratuit sur Steam, alors pourquoi ne pas essayer ?

Une offre limitée dans le temps, mais...

Comme on l'a précisé plus haut, vous avez seulement trois jours pour l'essayer gratuitement. Passé ce délai, il va falloir passer à la caisse, c'est-à-dire 19,49€ avec la promotion actuelle se poursuivant jusqu'au 4 avril 2024. Sur le papier, ça ne laisse pas beaucoup pour en profiter. Bien au contraire, c'est amplement suffisant. N'oublions pas qu'on est face à un jeu d'horreur asymétrique, à l'instar de Dead by Daylight. Du coup, il n'y a pas de mode Histoire qui prend plusieurs heures à être bouclé. Vous pouvez simplement vous connecter, lancer quelques parties, vous forger une première opinion, et repartir. Le tout, sans avoir besoin de débourser le moindre centime. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Steam !