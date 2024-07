Comme très souvent en fin de semaine, les différents géants du jeu vidéo sur PC, Steam ou encore l’Epic Games Store, nous couvrent de jeux gratuits. Qu’ils soient offerts de manière définitive ou simplement gratuits pour un temps limité, ces offres permettent surtout de jouer sans verser un centime. Parfait lorsque l’on ne sait plus trop quoi faire, c’est un peu le cas ces temps-ci si vous êtes à jour et que vous attendez déjà les grosses sorties de la fin d’année.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam, pour un temps limité seulement

Sur Steam aujourd’hui, alors que la plateforme accueillait il y a peu de nouveaux jeux gratuits, c’est un très gros titre qui se rend jouable sans frais le temps d’un long week-end. PGA Tour 2K23, dernier représentant de la célèbre licence éponyme, est gratuit dès maintenant et ce jusqu’au 22 juillet prochain dans la matinée. Le jeu est bien gratuit durant cette période et donc disponible dans son entièreté. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez même le terminer. Mais ça risque d’être une entreprise assez compliquée puisque PGA Tour 2K23 est très généreux en termes de contenu, pour ne pas dire énorme en réalité.

Outre la possibilité de jouer en mode carrière en créant son propre golfeur et en l’amenant sur le plus haut du podium, vous pourrez également parcourir pas moins de 20 terrains sous licence et fidèlement modélisés. Le tout en incarnant près de 14 golfeurs professionnels dont le géant Tiger Woods. S'ajoute à ça des fonctionnalité en ligne et plusieurs modes de jeu évidement. Hyper apprécié et bien noté, que ce soit par la presse ou par les joueurs, PGA Tour 2K23 est un must have dans le genre, une vraie référence pour les amateurs de golf. Si le jeu est disponible partout, notamment sur PS5 et Xbox Series, c’est sur PC via Steam qu’il est gratuit pour les trois prochains jours. Profitez-en tant que c’est possible !

Cerise sur le gâteau en plus d'être gratuit ce week end, PGA Tour 2K23 est également en promo sur Steam à 14,99€ au lieu de 59,99€. Si jamais vous comptez mettre définitivement la main dessus.