Le weekend commence sur une excellente note pour les joueurs PC. S’ils pensaient que Steam ne les avaient pas assez gâtés avec ses trois jeux jouables gratuitement, voici qu’un monument du jeu vidéo peut-être récupéré gratuitement. On parle bien d’un titre qui sera conservé à vie et ce n’est pas n’importe lequel.

Un jeu gratuit Steam cultissime et de beaux cadeaux

Coup de vieux en approche : Half Life fête ses 25 ans. Et pour célébrer cet anniversaire symbolique de son jeu cultissime, Valve n’a pas fait les choses à moitié. Ce qui va intéresser nombre de joueurs, c’est que le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 20 novembre 2023 à 19h, heure française. On rappelle qu’une fois ajouté à votre bibliothèque, il y restera à vie, contrairement aux trois jeux en essai gratuit du weekend.

Si vous n’aviez pas déjà craqué pour lui, mieux vaut donc se dépêcher avant d’oublier de mettre la main sur ce monument du jeu vidéo. À sa sortie en 1998, Half Life a prix absolument tout le monde de court, grâce à son concept, son histoire, son gameplay et surtout sa vitrine technologique. 25 ans plus tard, les joueurs espèrent désespérément un troisième opus, ils auront eu un épisode VR à la place avec Half Life Alix. Mais pour marquer ce 25e anniversaire, Valve fait un autre cadeau à ses fans. Une mise à jour du jeu permet de jouer à Half Life Uplink gratuitement. Cette mini-campagne était à l’origine un bonus offert sur disque dans certains magazines et pour l’achat de matériels spécifiques comme des cartes sons. Désormais, il est disponible pour tout le monde via Steam.

A cela s’ajoute du contenu restauré, comme d’anciennes cartes multijoueurs et des skins exclusifs à l’époque, mais aussi des nouveautés dont quatre maps online créées spécifiquement pour l'occasion, ainsi qu’une mise à jour globale corrigeant des bugs et améliorant le gameplay. Et comme si ça ne suffisait pas, cette version ultime d’Half Life est maintenant compatible avec le Steam Deck, notamment grâce à une mise à jour des paramètres graphiques. Enfin, les plus curieux pourront découvrir la genèse du jeu au travers d’un documentaire d’une heure retraçant sa création. Autant dire que Valve n'a pas fait les choses à moitié. Et on rappelle que tout ça est gratuit sur Steam jusqu'au 20 novembre, ce serait bête de ne pas en profiter.