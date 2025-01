Cette semaine, Steam propose un nouveau jeu gratuit. La plateforme fait ce genre de petit cadeau régulièrement. Qu’il s’agisse de jeux gratuits pour une période limitée, à garder définitivement ou de nouveaux free-to-play, en général, il y a de quoi se faire plaisir sans verser un centime quasiment chaque semaine. Cette fois, c’est un petit jeu indé qui est offert.

Steam offre un jeu gratuit que vous pouvez récupérer dès maintenant

C’est donc un petit jeu indépendant qui est offert gratuitement sur Steam en ce moment. Mini Thief est un jeu d’infiltration simpliste où l’on incarne un voleur, le Master Thief (vous l’avez ?). Son objectif sera d'infiltrer différentes maisons et autres bâtiments, pour chaparder tout ce qui s’y trouve. Graphiquement, le jeu est minimaliste et opte pour une direction artistique en pixels bien visibles rappelant les jeux Gameboy Color ou Advance comme Pokemon par exemple. Vue de dessus, fait de personnages et environnements minimalistes, le jeu propose également un gameplay très abordable. On aura accès à quelques interactions, il faudra se cacher, éviter les gardes humains ou canins ou encore se défaire d’une poignée de systèmes de sécurité.

Globalement, ce nouveau jeu gratuit a une note assez moyenne sur Steam, les joueurs pointant du doigt la trop grosse simplicité de la proposition, ou encore une police d’écriture pas franchement adaptée au français. En revanche, beaucoup saluent la démarche pour un petit jeu du genre qui vous fera assurément passer le temps si un de ces quatre vous ne savez pas trop quoi faire.

Mini Thief est donc gratuit en ce moment sur Steam et ce jusqu’au 24 janvier à 19h. Durant cette période, vous pourrez l’ajouter à votre bibliothèque et le conserver définitivement. Après cette date par contre, le jeu redeviendra payant et il vous en coûtera 5 euros si jamais vous souhaitez mettre la main dessus.