Les jeux gratuits sur Steam sont très nombreux. Que ce soit des jeux offerts par la plateforme, par les éditeurs et/ou les développeurs, ou quoi que ce soit d'autre, il y a de quoi faire. C’est sans compter la quantité pharaonique de free-to-play, des jeux totalement gratuits qui reposent bien souvent sur un système économique à base de microtransactions. On aime ou pas, c’est selon, mais le fait est que ce genre de jeu cartonne. Prochainement, justement, c’est un très gros jeu gratuit, issu d’une licence totalement culte, qui fera son apparition sur Steam.

Un gros jeu gratuit confirmé sur Steam !

Son nom, Final Fantasy 7 Ever Crisis, un free-to-play déjà disponible sur mobile et qui cartonne. Les retours sont pour la plupart extrêmement positifs, c’est plutôt bon. Il faut dire que la bête a de sérieux arguments en sa faveur. Le jeu prévoit de reprendre l'intégralité de l'univers de Final Fantasy 7 (jeux principaux, spin-offs, films, etc.), mais en prime, il ajoute du contenu totalement inédit, notamment en nous faisant découvrir la jeunesse de Sephiroth, antagoniste emblématique à plus d’un titre. Lors d’un stream tenu par Square Enix, le panel est par ailleurs revenu sur l'avenir du jeu. Il a été dit que ce FF7 Ever Crisis est prévu pour durer un bon petit moment, qu’il s'attaquera bel et bien à tous les arcs qui composent l'univers de Final Fantasy 7 et que de nombreux événements sont prévus.

C’est d’ailleurs durant ce stream que l’on a appris que Final Fantasy 7 Ever Crisis aura prochainement le droit à une version PC, plus précisément, une version Steam. D’abord fruit de rumeurs, le jeu a finalement été confirmé quelques heures après l’apparition des premiers bruits de couloir. Pas de date de sortie pour le moment, les développeurs affirment être en plein travail, et s’amusent à dire que ça ne prendra pas deux ans. On peut espérer une sortie prochaine, mais aucune fenêtre à se mettre sous la dent. En ce qui concerne le jeu, Final Fantasy 7 Ever Crisis se présente comme un action RPG de type gacha. Si l’on ne sait pas tout du jeu, il a été confirmé que pour les arcs narratifs, les personnages seront bien donnés d'office mais que l’on devra louer leurs armes. On s’attend donc ici à différentes variantes et niveaux de rareté, le gacha oblige. Pour le reste, c’est assez obscur. La campagne reprendra les arcs narratifs connus des fans, mais du contenu annexe devrait également être de la partie, dont de nombreux évènements. Nous verrons.