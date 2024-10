Plus précisément, cette nouvelle offre pour récupérer un jeu gratuit à vie sur Steam est en fait proposée par le site Fanatical dans le cadre de sa promotion FrightFest en lien avec Halloween. Ce titre offert ne va donc pas faire dans la dentelle niveau thématiques horrifiques. Âmes sensibles s'abstenir donc. Pour les autres, vous pouvez le récupérer jusqu'au 6 octobre à minuit, l'heure du crime.

Un nouveau jeu gratuit Steam dans le thème d'Halloween via Fanatical

Le titre à récupérer en ce moment gratuit sur Steam via Fanatical porte le doux nom d'Unloved, développé par BlueEagle Production, édité par Paul Schneider et sorti le 29 septembre 2016. Il s'agit plus exactement d'un jeu basé sur le mod Doom2, réimaginé sur l'Unreal Engine 4. On parle donc d'un FPS bien bourrin comme on les aime, avec une foultitude d'armes à notre disposition, de gros monstres répugnants à dézinguer, et beaucoup d'hémoglobine.

Ce jeu actuellement disponible gratuitement sur Steam via Fanatical prend toutefois également une tournure horrifique à la DOOM 3. Entendez par là des niveaux procéduraux étriqués, peu voire pas éclairés et des bruits à vous glacer le sang dans l'obscurité. Pour exacerber cet aspect, il existe également un système de punition : plus vous amassez de butin, plus les forces du mal voudront votre peau, au point d'être littéralement submergé par les hordes des enfers.

Heureusement, Unloved peut être joué en coop jusqu'à quatre pour se faire moins peur à plusieurs. Si vous arrivez à convaincre d'autres amis, vous pouvez donc ensemble récupérer le jeu gratuitement via Fanatical. Une manière comme une autre de fêter Halloween ou de prolonger la Sansaint, en somme. Quoi qu'il en soit, Unloved a connu un certain succès sur Steam, rassemblant une moyenne d'évaluations très positives sur près de 900 avis.

Comment récupérer ce jeu gratuitement via Fanatical

Puisqu'il est question d'une offre gratuite via le site Fanatical, la démarche à suivre est légèrement différente de celle à appliquer pour des jeux offerts directement sur Steam. Vous avez en effet besoin d'un compte sur le site, et le lier à votre compte sur la plateforme de Valve. Fanatical préconise également de s'inscrire à leur newsletter. Une fois tout cela fait, vous n'avez plus qu'à ajouter vous ou vos amis Unloved dans votre panier, et à vous les soirées bourrines et horrifiques.

Source : Fanatical