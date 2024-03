Le portefeuille commence à se faire un peu maigre ? Vous n'avez pas forcément envie de débourser des sommes astronomiques dans des jeux ? N'en dites pas plus, Steam a la solution pour vous. Cette plateforme est un rendez-vous idéal pour celles et ceux qui cherchent de belles promotions. Mieux encore, parfois, il y a carrément des titres à récupérer, et ce, sans frais supplémentaires. Difficile de résister à la tentation. Et justement, vous avez actuellement l'occasion d'en récupérer un sans faire chauffer la carte bleue. Mais le temps presse.

Un jeu gratuit sur Steam, mais il ne faut pas traîner

Le jeu en question s'appelle Wanba Warriors, et on vous en a déjà parlé récemment. Ici, on va surtout se charger de vous faire une petite piqûre de rappel. Le but est simple, on incarne des guerriers qui vont se battre dans des arènes. Sur le papier, rien d'anormal, mais il faut se préparer au chaos de ces affrontements franchement amusants. Prenez votre lance, votre hache ou votre marteau, et allez montrer qui est le patron ! Vous l'aurez compris, ce n'est pas un jeu qui se prend vraiment au sérieux. Il est surtout là pour vous faire passer un bon moment entre amis sur Steam.

A ce sujet, Wanba Warriors est bien évidemment jouable en multijoueur en ligne ou en local. C'est une expérience qui a clairement l'air pensée pour se faire entre potes, sur un canapé. L'usage de la manette est d'ailleurs fortement recommandé. C'est donc gratuit pour une durée limitée, mais si jamais l'offre sur Steam vous passe sous le nez, vous avez un plan de secours. La démo du titre est disponible sur la plateforme de Valve. Du coup, c'est parfait si vous souhaitez vous forger un premier avis dessus, sans mettre de l'argent sur la table.

En tout cas, on vous conseille fortement d'y jeter un œil. Wanba Warriors est une petite production, certes, mais elle rencontre un beau succès sur Steam. On parle d'une moyenne située à « Très positive » pour 2164 évaluations. Ce n'est pas rien. N'hésitez donc pas à lui donner sa chance, d'autant plus que ça ne coûte littéralement rien, pour le moment. Dans le cas contraire, il faudra débourser 4,99€ (ou 1,49€ avec la promotion en cours qui se poursuit jusqu'au 21 mars 2024).

Wanba Warriors est un cas un peu particulier. En effet, il ne suffit pas d'aller sur sa page Steam pour l'obtenir gratuitement. En vérité, il y a quelques étapes à suivre au préalable. D'abord, il faut se rendre sur le site Fanatical, un magasin en ligne qui, de temps à autre, balance des offres dans le genre. Si ce n'est pas fait, créez un compte dessus. Il faudra ensuite le lier à celui sur Steam. Une fois cette étape franchie, vous pouvez le récupérer ! On vous invite juste à ne pas traîner, car ce cadeau ne va pas tarder à expirer. Dans deux jours plus précisément.