Presque toutes les semaines, Steam propose différentes manières de jouer gratuitement. Des jeux offerts, que l’on peut ajouter à notre bibliothèque et les conserver définitivement, mais aussi des périodes durant lesquelles les jeux sont jouables gratuitement sans limites. Plus que de simples essais, ce sont carrément les jeux complets qui sont gratuits durant quelques jours. C’est le cas en ce moment avec un excellent jeu de stratégie reconnu dans le monde entier.

Un très bon jeu gratuit encore dispo sur Steam

Nous vous l’avions présenté la semaine passée lorsque Steam a démarré sa période de gratuité, Europa Universalis 4 est actuellement gratuit sur la plateforme, et ce jusqu’au 23 octobre. Vous n’avez donc plus que deux petits jours pour tenter l’aventure, ou terminer celle que vous avez commencée si vous avez déjà mis le nez dedans. Europa Universalis 4 vous propose de prendre le commandement non pas d’une armée, mais d’un pays entier durant près de quatre siècles, et de le faire s’inscrire dans l’histoire. À vous de voir comment. Serez-vous un leader charismatique dont les paroles suffiront à se faire respecter ? Ou un véritable conquérant ?

Si la licence Europa Universalis est si appréciée, c’est notamment parce qu’elle offre une belle liberté dans les choix stratégiques, militaires et politiques. Il existe toujours plusieurs méthodes pour résoudre les différents scénarios, et aucune n’est vraiment meilleure que d'autres. Tout dépend de votre façon de jouer et de la tournure prise par les évènements pour en arriver jusqu’ici. Le quatrième opus de cette licence culte est donc actuellement jouable gratuitement sur Steam, mais pas que. Europa Universalis 4 en profite également pour être en promotion, des fois qu’après une ou deux parties dessus vous vouliez aller encore plus loin. Le jeu est affiché à 5,19€ au lieu de 39,99€ soit 87% de réduction. L’offre n’est valable que jusqu’au 23 octobre, comme la période de gratuité.