Jouer sur PC sans se ruiner est devenu un jeu d’enfant ces dernières années. Entre les jeux gratuits Epic Games Store, les titres offerts dans le cadre d’un abonnement Amazon Prime Gaming, ou encore GOG qui y va de sa petite promotion de temps à autre… remplir sa bibliothèque sans sortir la carte bleue est simple comme bonjour. Cependant, quelle que soit la plateforme, les free-to-play sont également monnaie courante et plusieurs d’entre eux sont de très bonne qualité et avec une politique économique pas si agressive que ça. Justement, l'un des plus gros FPS gratuits du marché arrive enfin sur Steam prochainement.

Un nouveau jeu arrive gratuitement sur Steam

Les jeux de guerre, ce n’est pas ce qui manque. Entre Call of Duty, Battlefield 5, Hell let Loose ou encore War Thunder, les productions autour de la Seconde Guerre mondiale restent nombreuses. Les joueuses et les joueurs Steam pourront en ajouter prochainement un autre à leur liste : Enlisted Reinforced. Disponible depuis mars 2021 sur consoles et PC via son propre launcher, ce jeu entièrement gratuit vient enfin d’être annoncé pour la plateforme de Valve. Rendez-vous au premier trimestre de 2024, à une date encore indéterminée.

S’il partage beaucoup avec les jeux cités précédemment (batailles à grande échelle, de grandes cartes, objectifs, divers véhicules, etc.), ce futur jeu gratuit Steam s’est avant tout démarqué par son système d’escouades. Chaque joueur dispose de sa propre équipe de soldats contrôlés par l’IA qui sont entièrement à leur commandement et les suivent corps et âme partout où ils vont. Un peu comme lors de la mission d’ouverture de BF1, si vous mourez, vous prenez le contrôle d’un de ces soldats, histoire de donner cette impression de prendre part à des batailles réellement massives. La partie continue donc tant que votre escouade n’est pas entièrement laminée.

Pour le reste, on reste plutôt en terrain connu. Des maps éparpillées aux quatre coins du monde, allant des villages de Normandie, aux rues de Berlin en passant par les sables de Tunisie, quatre factions que sont les États-Unis, l’Allemagne, l’URSS et le Japon, 350 équipements, des chars, des avions, des motos et plus de 15 classes de soldats pour varier les plaisirs. Un titre franchement apprécié par sa communauté, à découvrir plus tard dans l'année sur Steam.