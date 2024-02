Un nouveau jeu est récemment sorti sur Steam, et il est totalement gratuit. Voilà une offre à ne surtout pas louper, d'autant plus qu'il a une bonne réputation.

Steam, le fameux repère des bons plans dans la sphère vidéoludique. Vous voulez des promotions alléchantes ? Allez faire un tour sur le magasin, selon les périodes, vous risquez d'être surpris. Parfois, vous n'avez même pas à mettre la main au portefeuille, puisqu'il y a des jeux qui sont gratuits. D'ailleurs, un nouveau titre vient d'arriver sur la plateforme de Valve, et vous pouvez le faire sans débourser un seul centime. Ce serait dommage de ne pas lui donner une chance, surtout au vu des premiers retours.

Un nouveau jeu gratuit est arrivé sur Steam

On espère que vous avez eu le temps de profiter des deux essais gratuits qui étaient encore disponibles jusqu'au 19 février. Pour rappel, ils vous permettaient de tester Nickelodeon All-Star Brawl 2 et No Man's Sky. On ne parle pas de n'importe qui. D'une manière générale, Steam propose souvent des périodes où il est possible de faire un ou plusieurs jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Néanmoins, la production dont on va parler est un peu plus particulière. Pour cause, elle est free-to-play, et elle le restera - normalement - pour toujours.

Vous l'aurez compris, pas la peine de se presser. Pour en venir au fait, il s'agit de Please Touch The Artwork 2, la suite du titre de Thomas Waterzooi sorti en 2022. Sur Steam, le premier opus a rencontré un succès plutôt bon. Il suffit de regarder sa moyenne pour s'en rendre compte : « Très positive » pour 149 évaluations. Ceci dit, contrairement au 2, celui-ci n'est pas gratuit. L'autre est donc arrivé le 19 février dernier, et la communauté n'a pas hésité à se jeter dessus. Est-ce dû à la popularité de son aîné ? C'est bien possible.

En tout cas, elle a déjà amassé 266 évaluations, obtenant ainsi un score de « Très positif ». Mais alors, de quoi ça parle ? C'est un jeu d'énigmes où vous allez devoir aider un squelette à retrouver le chemin de sa maison. Pour ce faire, vous allez explorer un monde décrit comme étant « surréaliste » et jouer avec les jolies peintures qui vous entourent. Vous pouvez les toucher, récupérer des objets qui sont à l'intérieur, tout ça dans le but de résoudre des puzzles divers et variés. Ne faites pas l'impasse dessus sur Steam, le concept est véritablement amusant.

Une aventure 100% gratuite

N'oubliez donc pas, Please Touch The Artwork 2 est 100% gratuit, et ça ne changera pas. Le créateur nous explique qu'il l'a fait en seulement 6 fois, et qu'il ne souhaitait pas faire payer les joueurs. Une intention louable, et il n'a pas fait les choses à moitié. Il n'y a pas de DLC à acheter pour compenser, ou de publicités qui vont venir vous couper dans votre avancée. Dans un puzzle game, on n'a pas forcément envie d'être interrompu en pleine réflexion, et pour ça, on peut remercier le développeur. Bref, il ne vous reste plus qu'à aller le découvrir vous-mêmes. Après tout, ça ne vous coûte rien.