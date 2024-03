Un nouveau jeu est récemment arrivé sur Steam, et il est totalement gratuit. On vous conseille de ne pas le rater, car il vaut le détour ! Du moins, si on se fie aux nombreux retours positifs.

Jouer aux jeux vidéo, c'est bien, avoir l'argent pour le faire, c'est mieux. On n'a pas forcément toujours des sommes astronomiques à mettre dans des gros titres. Néanmoins, Steam est toujours là pour nous faire des offres alléchantes. Des promotions, la plateforme en propose, et pas qu'un peu. Parfois, elle nous invite même à récupérer des jeux gratuitement, comme c'est le cas en ce moment. Celui dont on va parler est tout mignon et ne demande pas de faire chauffer la carte bleue.

Un nouveau jeu gratuit est arrivé sur Steam

La star du jour, c'est 100 Dino Cats. Le nom ne vous dit sûrement rien, ce qui est relativement normal. Après tout, il est seulement sorti le 26 février dernier. Comme on l'a expliqué, il est free-to-play, c'est-à-dire gratuit. Donc forcément, ça attire l'oeil et on a envie de se plonger dans cette expérience. En l'occurrence, ce serait vraiment dommage de faire l'impasse dessus. Si vous cherchez un jeu sur Steam pour vous détendre, sans prises de tête, et avec, attention... des chats (c'était un argument suffisant pour Stray), alors vous êtes à la bonne adresse.

Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ici ? Le but est simple, il faut trouver des chats. Voilà. Bon, on exagère un peu, mais l'idée est là. Le joueur va se retrouver face à différents tableaux dessinés à la main, et qui ont tous un thème bien précis : les dinosaures. Ensuite, le jeu vous demande de trouver les petits félins cachés dans le décor. Il y en a un total de 100 à débusquer, donc vous avez du pain sur la planche. Le concept a beau être assez direct, ça n'a pas empêché le titre de rencontrer un beau succès sur Steam.

En effet, sur la plateforme de Valve, 100 Dino Cats a réussi à obtenir une belle moyenne. Elle affiche « Très positive » pour 520 évaluations (à l'heure d'écrire ces lignes). Pour un petit jeu qui vient de sortir, c'est un sacré score. Sachez qu'il y a même plusieurs suites en approche sur Steam. Ce n'est pas une blague, préparez-vous à accueillir en 2024 100 London Cats, 100 Pirate Cats ou encore 100 Paris Cats. Et là, on a cité quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Les développeurs semblent avoir trouvé un bon filon, mais est-ce que la recette prendra aussi bien avec ces derniers ?