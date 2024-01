Actuellement, loin des regards du commun des mortels, se tient un festival autour d’une franchise particulièrement appréciée pour son univers mais aussi pour ses jeux aux expériences variées. La licence Endless, ça vous parle ? Endless Dungeon, Endless Legend ou encore Endless Space… autant de jeux très appréciés qui ont su se faire une place dans leur genre respectif. Stratégie, 4X, roguelike… elle touche à tout. Considérée comme étant de niche, la série des Endless n’en reste pas moins une valeur sûre et c’est justement l’un de ses jeux qui est actuellement récupérable gratuitement sur Steam. Il faudra juste faire une petite manipulation.

Un nouveau jeu gratuit ultra apprécié sur Steam

En ce moment, Amplitude Studio tient un petit festival et enchaîne les événements autour de sa licence. À l’occasion de ces festivités, le studio offre l’un de ses meilleurs jeux : Endless Legend, un 4X sorti fin 2014 sur PC (Steam). On est invité à faire évoluer et survivre sa civilisation au beau milieu de l’univers Endless et tout ce qui en fait une licence appréciée. Monde fantastique, peuples atypiques… vous devrez redoubler d’ingéniosité pour protéger votre peuple et l’aider à se développer. Un jeu de stratégie plébiscité par les fans de la franchise et les amateurs du genre 4X, un très bon cru donc.

Pour récupérer Endless Legend, il faudra toutefois faire quelques manipulations. Commencez par vous rendre sur le site Games2gether pour rejoindre la communauté d’Amplitude Studio. Il faudra ensuite s’enregistrer ou se connecter à son profil si c’est déjà fait, puis aller lier son compte à Steam. Une fois fait, il suffira de se rendre dans l’onglet récompense en haut à droite de l’écran. Ici, vous trouverez tout un tas de cadeaux, parmi eux, un jeu gratuit à réclamer : Endless Legend. Vous recevrez ensuite le jeu sur votre compte Steam.

Attention toutefois : premièrement, c’est la loi du premier arrivé, premier servi, donc ne traînez pas, sinon ce sera raté, ensuite, soyez patient, le jeu peut mettre un peu de temps à arriver sur Steam. Faites-vous plaisir et profitez donc de cet excellent titre.