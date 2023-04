Les jeux gratuits s’enchaînent aussi sur Steam. Alors que la boutique de Valve poursuit son initiative permettant de tester sans frais des jeux complets le temps de quelques jours, il est parfois possible de conserver quelques titres à vie. Une aubaine pour les joueurs PC, qui peuvent alors remplir leur ludothèque tout au long de l’année sans sortir le porte-monnaie et découvrir de nouveaux genres de jeux sur lesquels ils ne se seraient sans doute pas attardés autrement. Un nouveau titre peut-être récupéré le temps de quelques jours, mais il faudra sans doute faire vite pour être sûr de l’avoir.

Un jeu gratuit Steam très apprécié

L’Epic Games Store n’a pas le monopole des jeux gratuits sur PC. Régulièrement d'autres boutiques concurrentes y vont de leur cadeau à l’instar de GOG qui se sent particulièrement généreux lors de ses périodes de soldes. De son côté, Steam propose également de récupérer quelques productions gratuitement, quand elle ne permet pas seulement de tester des jeux en entier le temps d’un long weekend. Pendant quelques jours, c’est bel et bien un jeu gratuit Steam qui peut être récupéré, mais attention les stocks ne sont pas illimités. Jusqu'au 25 avril 2023 à 18h00, heure française, il est donc possible d’obtenir gratuitement Desktop Dungeons Enhanced Edition.

Un jeu d’action tactique pensé pour de courtes sessions et donc à savourer par petites bouchées. Mélangeant puzzle et roguelike, ce jeu gratuit Steam vous propose de prendre part à des donjons générés aléatoirement qui grouillent de monstres pendant 10 minutes chrono. Construisez votre royaume afin de débloquer plein de nouvelles classes, races et encore plus de défis. Chaque nouvelle partie est alors différente. « Vous pouvez jouer à Desktop Dungeons jusqu'à la fin de votre vie », plaisantent ainsi les développeurs. Chaque jour un donjon spécial est également disponible afin de vous mesurer à vos amis et faire péter votre meilleur score. Bref, le jeu parfait pour la pause café tout de même noté 9/10 sur Steam avec plus de 1500 avis très positifs.

Pas de condition nécessaire pour obtenir ce jeu gratuit Steam si ce n’est d’arrivée avant l’écoulement des stocks et d’être capable de le faire tourner. Le titre n’étant volontairement pas du tout gourmand, ce ne sera absolument pas un problème. Pour récupérer Desktop Dungeons Enhanced Edition, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page du jeu et de l’ajouter à votre bibliothèque avant qu’il ne soit trop tard. Notez qu’aucune traduction française n’est proposée mais cela ne devrait pas trop poser de problème vu la nature du jeu. Sa suite, Desktop Dungeons: Rewind, est par ailleurs disponible depuis le 18 avril 2023 pour 19,45€.